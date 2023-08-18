الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

كانوا راجعين من المصيف، حزن في كفر شكر بعد وفاة 5 من أسرة واحدة

مصرع اسرة في حادث
مصرع اسرة في حادث بالقليوبية، فيتو

اتشحت كفرشكر بالسواد حزنا علي مصرع 5 من أسرة واحدة، في حادث تصادم مروع علي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وصرحت جهات التحقيق في مطروح بدفن جثث ضحايا الحادثـ وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفر شكر، وسط حالة من الحزن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 

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أكد الأهالي أن الحادث وقع في مطروح  ، حيث كانت الأسرة في إجازة مصيف، وتعرضت لحادث أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته و3 أطفال أبنائه بينما ترقد الزوجة في حالة خطرة بالمستشفي 
وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك لدفتر عزاء للراحلين حيث نعي الأهالي والأصدقاء الراحلون مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس.

 
وكان 5 من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم  إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية
أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي

 
 وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي بدخول 5 جثث هامدة باسم جنا عمرو عادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الاب، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب وجودي عمرو عادل 6 سنوات وعادل عمرو عادل 3 سنوات وجميعهم من مركز كفرشكر  إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي وإصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة اشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقه بالجسم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية

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