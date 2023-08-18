إقبال المواطنين على شراء المانجو من مهرجان الإسماعيلية (صور وفيديو)

شهدت منطقة البزار التي تقام ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، إقبالا من المواطنين الذين جاءوا لشراء المانجو الإسماعلاوي، سواء من أبناء محافظة الإسماعيلية، أو من خارجها.

وخلال فعاليات المهرجان التقت فيتو مع عدد من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بوجودهم في المهرجان، كما أكدوا توافر المانجو بأسعار في متناول الجميع.





افتتاح الملتقى التصديرى

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة الملتقي التصديري للمانجو، الذى تشارك به عدد من الشركات العاملة في مجال تصدير الفاكهة في محافظة الإسماعيلية.

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ويهدف الملتقي إلى عرض الفرص التصديرية للشركات، العاملة في مجال التصدير أمام الوفود الدبلوماسية المختلفة وذلك لخلق المزيد من الفرص التسويقية لمنتجات الإسماعيلية بكافة دول العالم.

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، فعاليات حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو، وذلك بحضور عدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء، وممثلي الدول العربية والاجنبية.

وبدأ الحفل بإعطاء إشارة البدء من اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بانطلاق فعاليات المهرجان.

وبدأ المهرجان بعدد من الفقرات الاستعراضية لفرقة التنورة والشرقية للفنون الشعبية،

شهد مقر حفل افتتاح مهرجان المانجو في نسخته الثانية، اقبالا من المواطنين الذين بدئوا التواجد على مقر الاحتفال منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الآن، وذلك لمشاهدة مراسم حفل الافتتاح والعروض الترفيهية الخاصة بالمهرجان.







فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.

احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

و تبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏https://goo.gl/maps/BFUePfj7PAaFViJd9

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

‏https://goo.gl/maps/XeAfkscECC3ttUxTA

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

‏https://goo.gl/maps/i2o8fvQCVxLgH4D59

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

‏https://goo.gl/maps/cbr1KvQbJkBnnTFGA



وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.





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