توافد المواطنين على حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو (صور)

شهد مقر حفل افتتاح مهرجان المانجو في نسخته الثانية، إقبالا من المواطنين الذين بدأوا في التوافد على مقر الاحتفال منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الآن، وذلك لمشاهدة مراسم حفل الافتتاح والعروض الترفيهية الخاصة بالمهرجان.



جانب من توافد المواطنين، فيتو







فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في الساعة السادسة مساء.

Advertisements

احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

جانب من توافد المواطنين، فيتو

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال.

جانب من توافد المواطنين، فيتو

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة.

جانب من توافد المواطنين، فيتو

جانب من توافد المواطنين، فيتو

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات

‏من هنـــــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح

من هنـــــا

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف

‏من هنـــــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر

من هنـــــا

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

جانب من توافد المواطنين، فيتو

جانب من توافد المواطنين، فيتو

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين، وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ