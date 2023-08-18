الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

توافد المواطنين على حفل افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الإسماعيلية للمانجو (صور)

جانب من توافد المواطنين،
جانب من توافد المواطنين، فيتو

شهد مقر حفل افتتاح مهرجان المانجو في نسخته الثانية، إقبالا من المواطنين الذين بدأوا في التوافد على مقر الاحتفال منذ الساعة الرابعة عصرا وحتى الآن، وذلك لمشاهدة مراسم حفل الافتتاح والعروض الترفيهية الخاصة بالمهرجان. 
 

جانب من توافد المواطنين، فيتو

تعزيزات أمنية قبل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للمانجو (صور)

عروض ترفيهية واستعراضية بحفل افتتاح مهرجان المانجو الثاني بالإسماعيلية



 

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وتنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في الساعة السادسة مساء.   

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احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.  

جانب من توافد المواطنين، فيتو

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال. 

 

جانب من توافد المواطنين، فيتو

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 

جانب من توافد المواطنين، فيتو
جانب من توافد المواطنين، فيتو

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان  المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات 
‏من هنـــــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
من هنـــــا

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف 
‏من هنـــــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر
من هنـــــا 

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

جانب من توافد المواطنين، فيتو
جانب من توافد المواطنين، فيتو

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين،  وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.

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