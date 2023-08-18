الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

عروض رياضية وفنية في حفل افتتاح مهرجان المانجو بالإسماعيلية (فيديو وصور)

مهرجان المانجو،فيتو
مهرجان المانجو،فيتو

شهد حفل افتتاح مهرجان المانجو في نسخته الثانية، منذ قليل، عروض فنية ورياضية، في حضور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة وعدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء.

وكان استقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية.

كما استقبل المحافظ عددا من سفراء دول (جمهورية بنما، كندا، فنزويلا، الأوروجواي، شيلي، الأرجنتين، الإكوادور، كوبا، باراجواي، بيرو، أذربيجان، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، سيراليون، الصين بالقاهرة، أستراليا، نيجيريا، نيبال، الفلبين، نيوزيلاندا، أيرلاند، الأردن، الهند، بنجلاديش، أوزباكستان، قنصلية الصين بالإسكندرية، والدومينيكان) بمصر؛ وذلك لحضور مراسم الاحتفال بمهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو ٢٠٢٣ الذي يقام على أرض المحافظة. 

فعاليات مهرجان الإسماعيلية

وانطلقت فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير الذين أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص.

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احتفالات مهرجان المانجو بالإسماعيلية

وتبدأ الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.  

وتقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري الذي يقتصر دخوله علي الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجال. 

منافذ بيع المانجو بالاسماعيلية

كما توجد منافذ لبيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد ايضًا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع للمأكولات والمشروبات والمياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 

المواقع الثلاثة لكل فعاليات مهرجان  المانجو

موقع بدأ الموكب الترفيهي بشارع محمد علي مرورا بمنطقة الاحتفالات 
‏من هنـــــا

موقع منطقة الاحتفالات والسوق المفتوح 
من هنـــــا

موقع الملتقي التصديري بنادي الجولف 
‏من هنـــــا

موقع دورة المياه المتاحة اثناء المهرجان علي بعد 50 متر
من هنـــــا 

وتزرع المانجو في مصر على مساحات شاسعة تتجاوز الـ ٣٠٠ ألف فدان، ويبلغ متوسط الإنتاج السنوى قرابة 1.2 مليون طن وتبلغ متوسط صادرات مصر منها للدول العربية والأوروبية قرابة 80 ألف طن وتعتبر دول السعودية، وروسيا والإمارات والبحرين وعمان والمملكة المتحدة هي الأكثر استيرادا للمانجو المصرية.

وتعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا على ملف فتح سوق تصدير المانجو إلى دولة الصين بعد عدة أعوام من التفاوض وعمل تفتيش عن بعد بين الحجر الزراعي المصري والسلطة المختصة في الصين،  وشهد اللقاء الأخير بين وزير الزراعة المصري ونظيره الصيني الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون مع الجانب الصيني لبدء تصدير المانجو المصرية إلى السوق الصيني.

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