شعبة الدخان: أزمة السجائر لن تنتهي قريبا

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.

رئيس شعبة الدخان

وأضاف رئيس شعبة الدخان في تصريحات تلفزيونية أنه يجب طرح السجائر التي يتم ضبطها خلال حملات التفتيش، في محطات بنزين وطنية لأن محطات البنزين لن تخبئ البضاعة، متابعا: "كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة".

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وأشار "امبابي" إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية للدخان لشهر كامل 3 مرات.