شعبة الدخان: أزمة السجائر لن تنتهي قريبا
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.
رئيس شعبة الدخان
وأضاف رئيس شعبة الدخان في تصريحات تلفزيونية أنه يجب طرح السجائر التي يتم ضبطها خلال حملات التفتيش، في محطات بنزين وطنية لأن محطات البنزين لن تخبئ البضاعة، متابعا: "كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة".
وأشار "امبابي" إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية للدخان لشهر كامل 3 مرات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.