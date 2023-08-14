الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

أسعار السجائر، فيتو
أسعار السجائر، فيتو

أسعار السجائر، قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر بالغرفة التجارية: "يجب قلب الهرم التوزيعي للسجائر والبدء بالأكشاك ومحال التجزئة ومحطات الوقود من أجل انخفاض الأسعار وعودتها لطبيعتها".

أزمة ارتفاع أسعار السجائر

ووجه “إمبابي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، رسالة قوية للحكومة، قائلا:"بلاش كبر يا حكومة واسمعوا رأيي واتحركوا ومتستنوش لحد لما الدنيا تتطربق على دماغنا بسبب أزمة ارتفاع أسعار السجائر".

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سيناريو فاشل في توزيع السجائر

ولفت: "أقول للحكومة افتحوا اعتمادات الشرقية للدخان وزيادة الإنتاج ولكن يجب عدم إعادة سيناريو أثبت فشله والذي يتمثل في توزيع السجائر على التجار الكبار الذي يقومون بتخزينها ومن ثم رفع أسعارها".

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تحرك رئيس الحكومة

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.


وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

 


وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".


وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

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