أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض قوي يضرب الذهب وأعلى 5 شهادات الادخار في البنوك وقائمة أسعار علب التونة بالأسواق

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الهندي تعزيز التعاون المشترك

التقى اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شرى أشوينى فايشناو الوزير الفيدرالي للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والسكك الحديدية والاتصالات الهندى فى مدينة بنجالور بالهند.

وتم خلال اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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زيارة وزير الاتصالات للهند

يأتى ذلك فى إطار زيارة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للهند للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمى الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20.

تناول الاجتماع سبل تفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين فى يناير الماضى. كما تم بحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات تصنيع الإلكترونيات وبناء القدرات الرقمية من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالتدريب التابعة للوزارتين، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية الداعمة لعملية التحول الرقمى والتى تشمل المدفوعات الرقمية.

السيارات اليابانية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 7 أشهر من عام 2023

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أكثر السيارات ترخيصًا في مصر خلال 7 شهور من عام 2023 والتي ضمت السيارات الأوروبية واليابانية وابرزهم سيارات رينو ميجان.



ونرصد في التقرير التالي الذي نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات ترتيب الشركات اليابانية الأكثر ترخيصًا في أول 7 شهور في مصر وهي كالتالي:



1- في المركز الاول سيارات نيسان 4513 سيارة.

2- في مركز الثاني سيارات سوزوكي 3196 سيارة.

3- في مركز الثالث سيارات تويوتا 1952 سيارة.

4- في المركز الرابع سيارات ميتسوبيشي 1130 سيارة.



السيارات الكورية الأكثر ترخيصًا في مصر

وجاء ترتيب السيارات الكورية حسب الشركات الأكثر ترخيصًا في أول 7 شهور من العام كالتالي:



1- في المركز الاول سيارات كيا 2923 سيارة.

2- في مرك الثاني سيارات هيونداي 2861 سيارة.



سيارات شيفروليه في صدارة الأمريكي

وأخيرًا,

جاءت شيفروليه في صدارة السيارات الأمريكية وحققت مبيعات اجمالية في أول 7 شهور من العام بواقع 1388 سيارة بينما حققت الشركات الأخرى مثل فورد وجيب حصص محدودة.

انخفاض قوي يضرب الذهب، المؤشر العالمي في منتصف تعاملات الجمعة 18-8-2023



مؤشر الذهب العالمي يهبط بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة، انخفض سعر الذهب بالمؤشر العالمي انخفاضا حادا الآن، وتقدم «فيتو» آخر التطورات يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ويمكن القول إن هناك حالة من التذبذب في سعر الذهب بالسوق العالمي، حيث وصل الآن السعر عالميا إلى حوالي 1892.24 دولار للأونصة الواحدة.

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا

السعر العالمي للذهب منخفض اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات، حيث ثبت المؤشر عند مستوى الـ 1892.24 دولار للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا حيث أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

تعرف على أبرز 5 شهادات ادخار في السوق المصرفي

تغيرت خريطة أعلى شهادات الادخار أكثر من مرة خلال الفترة الحالية، التي تلت قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال آخر اجتماع من جانب لجنة السياسة النقدية مطلع أغسطس الجاري.

وتبارت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، في تقديم منتجات وأوعية ادخارية بعائد متميز للعمل على جذب الملايين من شرائح المواطنين.

وفيما يلي نستعرض أبرز 5 شهادات ادخار موجودة في السوق المصرفي المصري حاليا:

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1- شهادات بنك الكويت الوطني NBK ذات العائد المتغير، والتي تصل إلى 21.25% بعائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات وعند 20% لأجل الـ 5 سنوات.

ويبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة في بنك الكويت الوطني من 1000 جنيه مع إمكانية المضاعفة في حال زيادة الشراء.

وتتيح شهادات ادخار بنك الكويت الوطني المتغيرة العائد إمكانية الحصول على قرض أو بطاقة ائتمان بقيمة دين تصل إلى 90% من إجمالي القيمة الاسمية للشهادات.

شهادات بنك الكويت الوطني

2- شهادة اكسلنسي من بنك أبوظبي التجاري بعائد سنوي ثابت 20% والحد الأدنى لشراء الشهادة ١٠٠ ألف جنيه.

3 - شهادة بنك التعمير والإسكان الادخارية بعائد 20%.

4- شهادة البنك العربي الأفريقي 40%

طرح البنك العربي الأفريقي شهادة ادخار جديدة تنتمي إلى نوعية الشهادات ذات العائد المدفوع مقدما.

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا

وتشمل خصائص الشهادة الجديدة التي طرحها البنك العربي الأفريقي لعملائه ما يلي:

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة: ثلاث سنوات



نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما



دورية صرف العائد: العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة



العملة: الجنيه المصري



العملاء: الأفراد فقط



كسر الشهادة: لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما:



السنة الأولى (بعد مرور 6 أشهر): 95% من قيمة الفائدة



السنة الثانية: 63% من قيمة الفائدة



السنة الثالثة: 28% من قيمة الفائدة



الاسترداد الجزئي غير متوفر



التجديد التلقائي غير متاح

5- شهادة بنك التنمية الصناعية بعائد 39%

طرح بنك التنمية الصناعية، شهادة ادخار جديدة للمواطنين بعائد مدفوع مقدمًا 39‎‎ %،

ننشر قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق

حصلت “فيتو” على قائمة أسعار علب التونة بأنواعها المختلفة داخل الأسواق، والمعلنة من جانب شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية وفقا لآخر تحديث لها

وشهدت الأسعار المعلنة في القائمة زيادة ملحوظة في أسعار العبوات، وذلك بالمقارنة بالأسعار التي كانت عليها خلال الشهرين الماضيين.

أسعار علب التونة في المحلات

وبلغ سعر تونة قطع صن شاين وزن 185 جرامًا نحو 47 جنيها، تونة قطع حار وزن 185 جرامًا بسعر ٤٨جنيها، تونة قطع وزن 140 جرامًا بسعر ٣٧ جنيها، تونة قطع حار وزن 140 جرامًا بسعر٣١ جنيها،

السيارات الصينية تتصدر قائمة المبيعات في السوق المصري

استطاعات السيارات الصينية التغلب على الأزمات التي يشهدها قطاع السيارات خلال الفترات الحالية من نقص المبيعات وتقليص حصص الدول من السيارات بسبب نقص رقائق الإلكترونية التي تستخدم في صناعة السيارات، ولكن السيارات الصينية استطاعت التغلب علي تلك الأزمات على رأسها سيارات BYD التي تصدرت المركز الأول في مبيعات السيارات.

وجاءت سيارات BYD F3 ثم سيارات شيري في المرتبة الأولى خلال أول 7 شهور من العام الجاري:



1- المركز الاول سيارات شيري 5382 سيارة.

2- المركز الثاني BYD بعدد 2807 سيارة.

3- المركز الثالث MG بعدد 2123 سيارة.



أما أكثر الموديلات الصينية مبيعًا في مصر, فتصدرته بي واي دي في أول 7 شهور من العام:

1- BYD F3 بعدد 2736 سيارة.

2- شيري أريزو 5 بعدد 1957 سيارة.

3- شيري تيجو 3 بعدد 1759 سيارة.

4- شيري تيجو 7 بعدد 1407 سيارة.

5- MG 5 بعدد 834 سيارة.

