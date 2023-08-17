ضمن أعمال مجموعة العشرين، مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بالهند

غادر د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاهرة متوجها إلى مدينة بنجالور الهندية فى زيارة تستغرق يومين للمشاركة فى الاجتماع الوزارى المعنى بالاقتصاد الرقمي الذى يأتى ضمن أعمال مجموعة العشرين G20، التي تستضيفها الهند، وذلك فى إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كدولة ضيف خلال فترة رئاسة الهند للمجموعة فى اجتماعات مجموعة العشرين.

مشاركة وزير الاتصالات

ومن المقرر أن يشارك د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسات الاجتماع الوزاري والتى تستهدف طرح الرؤى وتبادل الخبرات فى مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والمهارات الرقمية.

Advertisements

كما سيعقد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على هامش فعاليات الاجتماع؛ عددا من المباحثات مع عدد من السادة الوزراء ومسئولى شركات متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر.

مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي





الجدير بالذكر أن مجموعة عمل الاقتصاد الرقمى (DEWG) تهدف إلى تقديم رؤية استرشادية لصانعي السياسات لتحقيق التحول الرقمى والنمو الاقتصادى؛ وتعد مجموعة العشرين G20 هى المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي. وتؤدى دورا هاما فى تشكيل وتعزيز الهيكل العالمى والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية.



وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين فى الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى 30 نوفمبر 2023.

مجموعة العشرين هي مُنتدى دولي يجمع الحكومات ومُحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والاتحاد الأوروبي.

تأسست المُنظمة سنة 1999، وذلك بهدف مُناقشة السياسات المُتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، وأيضا مُعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص.

وسعت مجموعة العشرين جدول أعمالها مُنذ عام 2008، حيث أصبح يُشارك في قممها رؤساء الحكومات أو رؤساء الدول، فضلًا عن وزراء المالية ووزراء الخارجية ومراكز الفكر.