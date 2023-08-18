توصيات المؤتمر الأول لكيان اتحاد شباب أرمنت بحضور مدير شباب الأقصر

شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر المؤتمر الأول لاتحاد شباب أرمنت المعتمد الرسمى بوزارة الشباب والرياضة بقيادة المنسق العام المهندس إسلام الدهرين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



يهدف المؤتمر الأول لاتحاد شباب أرمنت إلى تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية تشترك فيها الوزارات المعنية والنواب وشباب اتحاد أرمنت من خلال الحوار وعرض القضايا والتعرف على تطلعاتهم المستقبلية.

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تم المؤتمر بحضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وعدد كبير من الشباب والقيادات المجتمعية بأرمنت، وخرج المؤتمر بأولى التوصيات التى خرج بها المؤتمر الشبابي لاتحاد شباب أرمنت، والتي من أهمها؛ عقد اجتماع دورى مع مدير عام الشباب والرياضة الأقصر لبحث خطط الكيان وكيفية المشاركة فى الفاعليات المحلية والقومية تحت مظلة الوزارة المديرية، سيتم عقد بروتوكول تعاون بين وكيل وزارة القوى العاملة واتحاد شباب أرمنت لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأيضا عقد لقاء مع منسقي اتحاد شباب أرمنت لبحث طلبات شباب أرمنت والعمل على إيجاد الحلول لتلك الطلبات، وعقد لقاء دوري مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت لعرض المشكلات والعمل على إيجاد الحلول لها.

كرمت إدارة شباب الأقصر بقيادة عمر حرز الله مدير ادارة شباب الأقصر العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية التابعين لإدارة شباب الأقصر المتميزين، وذلك تطبيقا للنهج الذي تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة في إطار الدعم والتحفيز والتشجيع علي الاستمرار في الأداء الوظيفي وسعيًا نحو خلق بيئة عمل محفزة تُساهِم فى تحقيق سياسة ورؤية الوزارة بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠م.

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