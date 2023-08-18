الجمعة 18 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة توضح طرق التعامل مع الحروق في المنزل

حروق الجلد، فيتو
حروق الجلد، فيتو

كشفت الدكتورة نيرمين بدير، أستاذ الأمراض الجلدية، بكلية الطب جامعة حلوان عن إمكانية التعامل مع الحروق في المنزل ولكن بشروط

 

شروط التعامل مع الحروق في المنزل 

وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية في فيديو توعوي علي الصفحة الرسمية  لوزارة  الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان هذه الشروط تتضمن أن يكون الحرق صغيرا وحجمه أقل من ٣ بوصة أو أقل من ٧.٥ سم ، موضحة أنه إذا كان حجمه أكبر من ذلك يفضل الذهاب للطبيب

 

وأشارت إلي أن من ضمن شروط التعامل مع الحروق في المنزل أن يكون الحرق سطحيا أي يجب ألا تزال منه طبقة كاملة من الجلد

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شروط التعامل مع الحروق في المنزل

و أوضحت ضرورة ألا يكون المصاب طفلا وعمره أقل من ٥ سنوات أو كبار السن فوق السبعين عاما

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية ألى أنه ينبغي ألا تكون الإصابة في منطقة خطر بالجسم، مثل  الوجه أو الأغشية المخاطية مثل الفم أو الأعضاء التناسلية وألا يكون الحرق في مساحة محيط كامل مثلا الذراع باكمله أو في الوجه.

علاج الحروق

والحروق التي نتعرض لها يوميا في حياتنا لها درجات وانواع وتتوقف طريقة علاج كل نوع حسب درجة الحرق

 

وقالت الدكتورة نيرمين بدير أن هناك درجات من الحروق منها حرق الدرجة الأولى وهي التي تصيب الطبقات السطحية من الجلد، وتظهر علي الجلد في شكل احمرار فقط

 حروق الدرجة الأولي لا تظهر فيها فقاعات مياه علي الجلد 

 

وأوضحت ان حروق الدرجة الأولي لا تظهر فيها فقاعات مياه علي الجلد أو يتعرض الجلد إلى إزالة طبقة من الجلد.

وأشارت أستاذ الأمراض الجلدية أن  أعراض الحروق من الدرجة الثانية هي ظهور فقاعات مياه، نتيجة أن الحرق يصل إلى عمق من الجلد لطبقة تساوي بين الطبقة السطحية والطبقة العميقة، مما يؤدي إلى انفصال الجلد.

وأكدت أن حروق الدرجة الثالثة تعني أن الحرق استطاع أن يزيل الطبقة السطحية من الجلد ويصل إلى طبقة  أعمق من الجلد والحروق التي تحدث في الجلد، عبارة عن تلف يحدث في أنسجة الجلد.


وأوضحت أستاذ الأمراض الجلدية ان الجلد يحتاج إلى من أسبوعين إلى 4 أسابيع لتجديد خلايا الجلد بعد الحروق للمساعدة في  التئامه.

تجديد خلايا الجلد

 

وأوضحت أنه خلال الفترة التي يحتاج إليها الجلد تلجديد نفسه لا يجب أن يتعرض لإصابات جديدة منها التعرض إلي أشعة الشمس مباشرة بدون وقاية، وكذلك عدم تعرض الجلد إلى ملابس شديدة الخشونة.

وكانت أستاذ الأمراض الجلدية نصحت بضرورة  استخدام واقي الشمس للحماية من حروق الشمس والأشعة فوق البنفسجية سواء  أشعة فوق بنفسجية أ وأشعة فوق بنفسجية ب.

وأوضحت أن الأشعة فوق البنفسجية ب تمثل خطورة على الجلد نظرا لأن التعرض لها باستمرار يمكن أن يسبب الإصابة بأورام الجلد.

أشارت إلى أن الأشعة فوق البنفسجية أ يمكن أن تخترق الجلد وتسبب علامات مبكرة للتقدم في العمر لذا يجب اختيار واقي الشمس يحمي من الأشعة فوق البنفسجية أ وب.

 

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