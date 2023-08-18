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اقتصاد

انخفاض جديد يضرب الذهب، المؤشر العالمي مساء الجمعة 18-8-2023

مؤشرات الذهب، فيتو
مؤشرات الذهب، فيتو

مؤشر الذهب العالمي يهبط مساء اليوم الجمعة، انخفض سعر الذهب بالمؤشر العالمي انخفاضا حادا الآن، وتقدم «فيتو» آخر التطورات يوميا من خلال المتابعة اللحظية لحالة المؤشر، ويمكن القول إن هناك حالة من التذبذب  في سعر الذهب بالسوق العالمي، حيث وصل الآن السعر عالميا إلى حوالي 1887.95 دولار للأونصة الواحدة.

 

الذهب، فيتو 

 

التحليل الفني لمؤشر الذهب عالميا 

السعر العالمي للذهب منخفض مساء اليوم الجمعة التعاملات، حيث ثبت المؤشر عند مستوى الـ 1887.95 دولار للأونصة الواحدة حتى الآن، وتم كسر هذا المستوى أيضا حيث أظهرت البيانات في وقت سابق أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين انكمش في يوليو الماضي مع الصعوبة التي يجدها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إنعاش الطلب إضافة إلى تزايد الضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية للتحفيز المباشر، وتلقى الذهب، الذي يُنظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، دعما من تجدد المخاوف بشأن أكبر اقتصاد في العالم بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لعدة بنوك أمريكية، ونتيجة لذلك، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مما جعل الذهب أكثر جاذبية.

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مؤشر الذهب، فيتو 

 

الذهب عالميا

استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأميركية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين، حيث انخفض الذهب في منتصف التعاملات، ليستقر عند المستوى 1887.95 دولار للأونصة ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر.

 

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