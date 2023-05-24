الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

تسليم جثمان ملاحظ توفي داخل اللجنة بامتحانات الإعدادية في الشرقية لذويه

تسليم جثمان ملاحظ
تسليم جثمان ملاحظ توفي داخل اللجنة بامتحانات الشرقية،فيتو

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، أصدرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، قرارًا بدفن جثة مشرف نشاط بمدرسة بيشة قايد الابتدائية الجديدة بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والذي توفي إثر توقف في عضلة القلب أثناء تأدية عمله كملاحظ بامتحان الشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة أم الأبطال رقم 74 بذات الإدارة، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر أسرته.

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وأدى نحو 137963طالبًا وطالبة بمحافظة الشرقية اليوم موزعين على 765 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بالشرقية امتحان مادة العلوم وسط إجراءات احترازية مشددة، في ثالث أيام انطلاق الامتحانات.

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امتحانات الشهادة الإعدادية
وتخصص كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة غرفة عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية في اللجان التابعة لها.

وامتحانات الشهادة الإعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها.

وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب انتهاء لجان التصحيح الكائنة بمراكز المحافظة حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

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