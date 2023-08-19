السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تجاوزت الربع مليون جنيه، زيادة جديدة في أسعار فينوشيا ستار

فينوشيا ستار، فيتو
فينوشيا ستار، فيتو

ارتفعت أسعار سيارات  فينوشيا ستار، داخل السوق المصري خلال شهر أغسطس بزيادة تصل نحو 350 ألف جنيه وتعد زيادة كبيرة فرضت على السيارات مما أثار غضب الكثير من مستهلكي السيارات محليًّا.

وجاءت الزيادة بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب داخل السوق المحلي في الوقت الحالي التي تشهد أزمة كبيرة في سوق السيارات.

 

أسعار فينوشيا ستار في أغسطس 2023

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات  فينوشيا ستار خلال شهر أغسطس وفقًا لما نشره الوكيل المحلي فينوشيا ستار داخل السوق المصري وهي كالتالي:

Advertisements

 

يصل سعر الفئة الأولى فينوشيا ستار الوحيدة المتوفرة موديل 2023 بسعر مليون و345 ألف جنيه بدلًا من 995 ألف جنيه بزيادة 350 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات فينوشيا ستار 

وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي هايبرد بقوة 48 فولت ويوفر قوة إجمالية 190 حصانًا وعزم دوران 260 نيوتن متر. ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات DCT. ويمكن للسيارة الوصول لسرعة قصوى تبلغ 190 كم في الساعة. كما تحقق استهلاك وقود بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم.

السيارات اليابانية الأكثر ترخيصًا في مصر خلال 7 أشهر من عام 2023

السيارات الصينية تتصدر قائمة المبيعات في السوق المصري

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار سيارات السيارات اليابانية السيارات الياباني السيارات الصينية السيارات الصيني

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على هجوم أحمد رمضان هتلر على الإدارة

سقوط سائح سعودي من الطابق السادس بأحد فنادق مدينة كان الفرنسية (فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت: أجواء حارة وأمطار رعدية تصل إلى حد السيول بهذه المناطق

الرهان الخاسر «مرعى البريمو» يكتب شهادة انتهاء زمن محمد هنيدي.. وحكاية فيلم كوميدي لم يضحك أحدا

اليوم، فصل جديد في دعوى منع جمال وعلاء مبارك من الترشح لأي منصب واسترداد الأموال

جزار يقتل زوجته ويعتدي بالضرب على "حماته" داخل المستشفى بالقناطر الخيرية

أحداث 19 أغسطس، هتلر رئيسا لألمانيا، محاولة انقلاب بالاتحاد السوفيتي، ميلاد المازني وبيل كلينتون، ورحيل عتاب ومحفوظ عبد الرحمن

الأوقاف تبدأ اليوم اختبارات مرافقة بعثات الحج بجميع المديريات

Advertisements

منوعات

المزيد

هروب المصلين والإمام أثناء خطبة الجمعة بأحد مساجد واشنطن بعد بلاغ بوجود قنبلة (فيديو)

فرنسا تستعد للفترة الأكثر سخونة في 2023

مدينة هندية تشدد إجراءات السلامة بعد ازدياد حالات انتحار الطلاب

إدانة ممرضة بريطانية قتلت 7 رضع بحقن الإنسوليسن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع بورنموث.. وانطلاق الدوري الإيطالي والألماني

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 19- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية