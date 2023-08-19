تجاوزت الربع مليون جنيه، زيادة جديدة في أسعار فينوشيا ستار

ارتفعت أسعار سيارات فينوشيا ستار، داخل السوق المصري خلال شهر أغسطس بزيادة تصل نحو 350 ألف جنيه وتعد زيادة كبيرة فرضت على السيارات مما أثار غضب الكثير من مستهلكي السيارات محليًّا.

وجاءت الزيادة بسبب نقص المعروض وزيادة الطلب داخل السوق المحلي في الوقت الحالي التي تشهد أزمة كبيرة في سوق السيارات.

أسعار فينوشيا ستار في أغسطس 2023

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فينوشيا ستار خلال شهر أغسطس وفقًا لما نشره الوكيل المحلي فينوشيا ستار داخل السوق المصري وهي كالتالي:

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يصل سعر الفئة الأولى فينوشيا ستار الوحيدة المتوفرة موديل 2023 بسعر مليون و345 ألف جنيه بدلًا من 995 ألف جنيه بزيادة 350 ألف جنيه.

مواصفات محرك سيارات فينوشيا ستار

وتأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي هايبرد بقوة 48 فولت ويوفر قوة إجمالية 190 حصانًا وعزم دوران 260 نيوتن متر. ويتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات DCT. ويمكن للسيارة الوصول لسرعة قصوى تبلغ 190 كم في الساعة. كما تحقق استهلاك وقود بواقع 6.4 لتر لكل 100 كم.