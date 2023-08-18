الجمعة 18 أغسطس 2023
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رياضة

بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الأهلي

خالد بيبو، فيتو
خالد بيبو، فيتو

الأهلى، غادر خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي القاهرة اليوم متوجهًا إلى النمسا، في رحلة تستغرق 48 ساعة، للاطمئنان على كافة  الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

 

معسكر إعداد الأهلى للموسم الجديد

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

رافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

يقوم خالد بيبو بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

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ويعود خالد  بيبو إلى القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا.

الأهلى يتواصل مع الاتحاد الأفريقي

 

من ناحية أخرى طلب مسئولو النادي الأهلي ردا سريعا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بشأن موعد وملعب مباراة كأس السوبر الأفريقي، أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الماضي.

 

وكان مسئولو النادي الأهلي قد تواصلوا مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل معرفة موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت تقارير صحفية سعودية أكدت إقامة المباراة في السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل، ولكن الأهلي ينتظر إخطارا رسميا بموعد ومكان المباراة من أجل إبلاغ قطاع الكرة والجهاز الفني للفريق. 

ووفقا لصحيفة البلاد السعودية فإن السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري سيقام يوم 15 سبتمبر المقبل في المملكة العربية السعودية. 

كما أشارت الصحيفة أنه سيتم تحديد الملعب الذي يستضيف السوبر الأفريقي خلال الأيام المقبلة، ولكن الأقرب هو ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والذي أقيم عليه فعاليات البطولة العربية أو على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي

ومن ناحيته تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تدخله مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، من أجل تأجيل مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

 

وقال كولر في تصريحات صحفية سويسرية: “الاتحاد الإفريقي كان يرغب في إقامة مباراتنا أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي في وقت قريب ولكنني طلبت من محمود الخطيب التدخل لتأجيل ذلك الموعد، نظرًا لضرورة حصول اللاعبين على راحة سلبية.

 

وأضاف كولر: “في مصر، لدى المدير الفني أهمية مختلفة عن أوروبا. وأكثر كفاءة. يجب أن أتخذ العديد من القرارات، لذلك يتم معاملتي تلقائيًا بمزيد من الاحترام”.

وواصل كولر تصريحاته قائلًا: “عندما أراد الاتحاد الأفريقي إقامة كأس السوبر بين بطلي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في وقتٍ قريب، تدخلت لدى رئيس النادي وقلت إن اللاعبين بحاجة إلى إجازة بعد الموسم الطويل الآن ستُقام المباراة في وقتٍ لاحق”.

وكان الموعد المبدئي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للسوبر الإفريقي هو 1 سبتمبر المقبل، ولكن تأجل ذلك إما إلي منتصف سبتمبر المقبل.

 

 

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