الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة ببنها

مشاجرة بالقليوبية،
مشاجرة بالقليوبية، فيتو

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بين طرفين بقرية كفر مويس التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، إثر تجدد خلافات سابقة بين الطرفين، تم نقل المصابين للمستشفى، وتمكنت مباحث مركز بنها من القبض على 4 سيدات وشخص مصاب، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "على.أ" مصاب بقطع ذبحى، "صابر.ع" مصاب بجرح قطعى بالرأس، و"خيرية.ح" مصابة بجرح قطعي بالرأس، "أحمد ع" مصاب بكدمات.

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انتقل على الفور ضباط مباحث المركز وتم ضبط "رمضان.م.م"، مصاب بالرأس، و4 سيدات، وبالفحص تبين أنه ترجع الخلافات للعام الماضى، وقيام متهمين من طرف الجناة بقتل شاب من طرف المصابين المجنى عليهم، وصدر حكم  قضائى ضد المتهمين بالحبس 15 عاما، وبراءة شقيقهم المتهم الثالث، وتم إغلاق منزل المتهمين وطردهم، وفوجئت أسرة القتيل بقيام المتهمين "زوجات المتهمين المحبوسين" بفتح المنزل والتعدى عليهم.

واليوم الجمعة قام "رمضان.م.م" "صدر حكم ببراءته"، بالتعدى على والدة القتيل وأبنائها، وقيام السيدات بإلقاء مياه بشطة والتعدى على المصابين، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الواقعة " سكين"، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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مركز بنها محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية

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