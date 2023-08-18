جلسة تصوير رسمية لـ واتارو إندو بقميص ليفربول (صور)

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة انضمام واتارو إندو رسميا قادما من صفوف شتوتجارت الألماني.

ونشرت الصفحة الرسمية منذ قليل جلسة تصوير لـ واتارو إندو بقميص ليفربول وعلقت:"اليوم نرحب بثاني لاعب ياباني يرتدي قميص الريدز".

وأوضح ليفربول أن اللاعب الياباني البالغ من العمر 30 عاما وقع على عقد طويل الأمد ويتبقى فقط الحصول على إذن العمل في إنجلترا.

وأصبح إندو ثالث صفقات ليفربول الصيفية بعد أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلا.

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ومن ناحية أخرى أشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بصفقة الفريق الجديدة واتار إندو القادم من شتوتجارت الألماني في الصيف الحالي.

كلوب يتحدث عن صفقة ليفربول

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: عندما تحدثنا للمرة الأولى وكان قادمًا من الملعب، كان في حالة بدنية رائعة.

بالطبع علينا معرفة كيف بإمكاننا دمجه في الفريق ولكنها لن تكون مشكلة بدنية."

وأضاف: "أما الباقي، فسوف يلعب معنا في المركز ذاته الذي لعب فيه مع شتوتجارت.

بالطبع نقوم ببعض الأمور بشكل مختلف ولكن سيكون من الرائع أن يفوز بالثنائيات ويمرر الكرة من نقطة لأخرى، وسوف يفعل ذلك بالتأكيد من اليوم الأول."

وتابع: "انظر، أنا أعلم كيف يعمل عالم كرة القدم، وبإمكاني رؤية ذلك في أعين الناس. كانت أسماء اللاعبين تنتشر هنا وهناك ويقول الناس هذا الفريق لديه هذا اللاعب وذلك الفريق لديه ذلك اللاعب، من فضلك، امنحني ثانية ولنلقي نظرة."

وأوضح: "إنه لاعب جيد حقًا وأنا سعيد للغاية بهذا التعاقد ولا يمكنني قول ذلك بشكل مختلف. إنها صفقة جيدة حقًا."

واختتم: "منذ أن خرجت الأخبار عنه، تلقيت العديد من الرسائل من لاعبين سابقين لعبوا معي، الجميع كانوا يقولون: لو أن هذه الأخبار فهذه صفقة عبقرية وطالبت بالتعاقد معه منذ فترة أنه يحظى بتقدير كبير في ألمانيا.، خسارته صعبة لشتوتجارت ولكنها كانت صفقة جيدة لهم مع بقاء عام واحد في عقده، وبالنسبة لنا فهي صفقة رائعة وهو سعيد للغاية."

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث والقناة الناقلة

وتقام مباراة ليفربول ضد ضيفه بورنموث غد السبت 19 أغسطس الجاري، في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويحتضنها ملعب أنفيلد “معقل الريدز”.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.