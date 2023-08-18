الجمعة 18 أغسطس 2023
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دورة تدريبة للمتعافين من الإدمان بمستشفى العزازى للصحة النفسية بالشرقية

دورة تدريبة للمتعافين
دورة تدريبة للمتعافين من الادمان بمستشفى العزازى النفسي،فيتو

 استضافت إدارة مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان  تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى العزازى الصحة النفسية وعلاج الإدمان، اليوم دورة تدريبية للمتعافين من الإدمان التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومشروع مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي دورة تدريبية تحت عنوان تأهيل المقبلين على الزواج والمهارات الأساسية لبناء الأسرة بشقيها الطبي والاجتماعي.

دورة المتعافين من الادمان 

 ورحب الدكتور محمد مصطفى مدير عام المستشفى  بالحضور مع المتعافين من الإدمان حيث حضر الدورة الدكتورة حنان الدسوقي استشاري الصحة الإنجابية، والدكتور رضا كرم الله أستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية والدكتور أيمن عبد العزيز منسق مشروع مودة والدكتور سيد شعبان مشرف الخط الساخن لمكافحة الإدمان والتعاطي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى وحضر الدورة التدريبية قرابة ثلاثين من المتعافين من الإدمان.

 

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تكريم فريق متعافي الإدمان بمستشفي العزازى النفسي

 

 

الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الصحة النفسية 

 

حيث تعتبر الأمانة العامة  للصحة النفسية وعلاج الإدمان تحت قيادة  الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان من الجهات المعنية مع أجهزة الدولة المختلفة في مجابهة وعلاج الإدمان وتوفير البيئة المناسبة للمتعافين من الإدمان لمنع الانتكاسة، والتى قد تصيب المتعافى من الإدمان بعد تمام الشفاء، والتى يتطلب عدم العودة إلى ذلك الإدمان مرة أخرى 

 

دورة المتعافين من الإدمان 

 الامين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان 

أكد الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى العزازى، للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه  انطلاقًا من الاهتمام الدائم  للدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة وسام أبو الفتوح مدير عام إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان, والدكتورة رغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان,  بتقديم كل جديد  فى مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان ,وتأكيدًا على الإستمرار فى تقديم الدعم الكامل لمتعافي الإدمان 

الحملة التى تطلقها وزارة الصحة 

وفى إطار الحملة التى تطلقها الأمانة العامة كل عام أقيمت اليوم احتفالية كبيرة بمستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، استقبل خلالها مديرعام المستشفى والدكتور محمد حُزين مدير وحدة الإدمان ولفيف من العاملين بالمستشفى، وفود مشاركة من مستشفيات طنطا، وشبرا قاص وشبين,

هذا وقد بدأت مراسم  الحفل فى جو تملؤه روح الحب والسعادة بكلمة ترحيبية من الدكتور محمد مصطفى مدير عام المستشفى للوفود المشاركة ثم تم تنظيم دورى لكرة القدم  للأبطال المتعافين من المستشفيات المشاركة

 

دورة المتعافين من الادمان 

مراسم دورى كرة القدم بالعزازى للصحة النفسية 

هذا وقد أقيمت مراسم دورى كرة القدم  حيث حقق  فريق مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان على المركز الأول بعد فوزه على فريق مستشفى طنطا الذى حصل على المركز الثانى ثم فريق مستشفى شبرا قاص فى المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شبين الذى جاء ترتيبه فى المركز الرابع …وتم تكريم الفرق المشاركه وتم تسليم كأس البطولة لمستشفى العزازى.

 

وكان قد بدأ  دوري المتعافين من الإدمان لمستشفيات العزازي وطنطا وشبين الكوم وشبرا قاص   حيث قام الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي بضربة البداية  وذلك بدوري المتعافين بملعب مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي

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طلاب الثانوية العامة الأكثر عرضة للإصابات النفسية 

وقالت الدكتورة إيمان ممتاز، استشاري الصحة النفسية، إن طلاب الثانوية العامة الأكثر عرضة للإصابة ببعض الأعراض النفسية بسبب ضغوط تنسيق الجامعات.

 وأوضحت الدكتورة إيمان ممتاز،  أنه يجب على أولياء الأمور تعليم أبنائهم منذ الصغر عدم مقارنة أنفسهم بزملائهم حتى يشعر الطلاب بالراحة النفسية. 

وتابعت الدكتورة إيمان ممتاز، ان بعض الطلاب الذين حصلوا على مجاميع قليلة تتأثر نفسيتهم بانتقادات أولياء الأمور لهم.

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مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الادمان الدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى دورة تدريبية للمتعافين من الادمان التعاون والتنسيق بين الامانة العامة صندوق مكافحة الادمان والتعاطي الدكتورة حنان الدسوقي المقبلين على الزواج

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