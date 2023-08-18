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جامعة بنها تنظم برنامجا لإعداد المدربين غدا

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

ينظم غدا السبت مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، دورة تدريبية لإعداد المدربين، وذلك بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة.

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وقال الدكتور هانى شحتة مدير المركز أن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.


كما يستهدف البرنامج اكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعة وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته.

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في وقت سابق أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قرارًا بتشكيل لجنة التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية.

وضمت اللجنة كلا من الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مصطفى راشد العبادي مستشار مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية للمراجعة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها السابق، والدكتور محمد عبدالغفار مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية ومسؤول المتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية.

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الدكتور ناصر الجيزاوي ناصر الجيزاوي اخبار جامعة بنها بنها

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