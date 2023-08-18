الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

أوقاف أسيوط تنعي إماما توفي على المنبر أثناء خطبة الجمعة

الخطيب المتوفي على
الخطيب المتوفي على المنبر بأسيوط، فيتو

نعي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط الدكتور عاصم قبيصي منذ قليل الخطيب إسماعيل مرغني خطيب مسجد بمدينة أسيوط، توفي ظهر اليوم أعلى المنبر أثناء أداء خطبة الجمعة بأحد مساجد منطقة الوليدية بحي شرق أسيوط.

 

 
وقال الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، إن الخطيب المتوفى ويدعى إسماعيل مرغني، خطيب متطوع وهو موظف بمديرية الأوقاف بأسيوط، ومشهود له بحسن الخلق من الجميع. 

 

لقى ربه خطيبا على المنبر 

 

ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الخطيب أثناء إلقاء خطبة الجمعة، أعلى منبر مسجد الخطبة بمنطقة الوليدية بمحافظة أسيوط، لفظ أنفاسه الأخيرة، ليكتب له حسن الخاتمة، بأحب الأعمال إليه وكما كان يتمنى ووفاته أعلى المنبر، داعيا الله له أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وويحسن مثواه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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 خطيب متطوع 


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، أن الخطيب المتوفي يتمتع بسيرة حسنة ويشهد له بأنه رجل خير، يلازمه حسن الخلق والسيرة الطيبة، وأنه طوال فترة عمله بالمديرية لم ير أحد منه أي سوء، داعيا الله أن يجعل حسن عمله في ميزان حسناته، وأن يرزق الجميع حسن الخاتمة وخاصة إنه كان دائم التطوع بخطبة الجمعة واليوم لقى ربه وهو متطوع لوجه الله.

 

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وفي ذات السياق نعى زملاء وأصدقاء الخطيب المتوفى بمديرية الأوقاف عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واصفين إياه بأنه كان محبا للخير ومساعدة المحتاجين، داعين الله أن يتغمده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. 

 

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