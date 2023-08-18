مستشفيات الصحة بأسيوط تجري 73 عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

أجرت مستشفيات الصحة بمحافظة أسيوط اليوم الجمعة 73 عملية جراحية، وذلك في إطار الجهود المبذولة في القطاع الصحي بمحافظة أسيوط لخدمة المواطنين والمرضى، لتوفير جميع الخدمات الطبية للمترددين علي المنشآت الصحية بالمحافظة

وجاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ورعاية وإشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين من أبناء اسيوط والمترددين عليها من مختلف المحافظات، وتخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لإجراء عمليات جراحية بالمجان في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأنف والاذن والحنجرة وجراحة النساء والتوليد ضمن مبادرة 100 يوم صحة.

Advertisements

وتابع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة اليوم الجمعة عدد من الجولات لمتابعة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة والتأكد من استمرار العمل بالعمليات المجانية.

إجراء 73 عملية جراحية

وأجرت مستشفيات الصحة بجميع أنحاء المحافظة 73 عملية جراحية بالمجان للمرضي غير القادرين وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي حيث أجرى مستشفي ديروط المركزي بقيادة دكتور رمضان احمد مدير مستشفي ديروط المركزي اليوم الجمعة 11 عملية جراحية مجانية بواسطة دكتور محمد فوزي احمد ودكتور أحمد رأفت غانم ودكتور سامر ثابت ودكتور ناجح مغلى نادي ودكتور محمد الخطيب محمد ودكتور الحسن ممدوح علي ودكتورة منار إبراهيم حسن ودكتورة رانيا ثروت فهمي ودكتور احمد علي حسين ومعاونة أطباء التخدير دكتور صبري مهدي عبد الحكيم ودكتور محمد عبد التواب وبمعاونة فريق من هيئة التمريض بالمستشفى.

عمليات جراحة العظام

فيما أجرى مستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط بقيادة دكتور محمد جمال احمد مدير مستشفى الإيمان العام اليوم الجمعة 13 عملية جراحية تنوعت بين 11 عمليات جراحة عظام و2 عملية جراحة زايدة، ومستشفي أسيوط العام بقيادة دكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام أجرى وحدة القسطرة بالمستشفي بقيادة دكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة عدد 11 حالة مرضية، كما أجرى علي مدار 96 ساعة الماضية 62 حالة.

وفي ذات الجانب أجرى مستشفى القوصية المركزى بقيادة دكتور وليد احمد انور رياض اليوم الجمعه عدد 11 عملية تنوعت بين 7 عمليات أنف وأذن و3 عملية جراحة وعملية واحدة عظام بواسطة فريق العمل بمستشفى القوصية المركزي بينما أجرى مستشفي منفلوط للصحة الإنجابية بقيادة دكتور إيهاب حكم مدير مستشفى الصحة الإنجابية 4 حالات ولادة قيصرية وتم المرور علي الحالات بعد الإفاقة والاطمئان عليها وتم التأكد من عدم وجود أي عقبات وأن الطاقم الطبي أدي الخدمة الطبية المطلوبة بكفاءة عالية ودون أي مقابل مادي من المريض وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات من المستشفى ودون أن يشتري المريض أي أدوية او مستلزمات من الخارج.

إجراء 9 عمليات قيصرية

وفي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة أسيوط بقيادة دكتورة وفاء زين العابدين مدير مستشفى النساء والولادة والأطفال الإيمان القديمة تم إجراء 9 عمليات قيصرية ومناظر وكحت وتوسيع بينما اجرت مستشفى البداري المركزي بقيادة دكتور محمود عبد السلام مدير مستشفى البداري المركزي 12 عملية جراحية مجانية اليوم الجمعة.

وأجرى مستشفى الغنايم المركزي بقيادة دكتور حسام خميس مدير مستشفى الغنايم المركزي عدد 10 عمليات جراحية مجانية اليوم الجمعة، ومستشفى ساحل سليم المركزي بقيادة دكتور ايمن نعيم مدير مستشفى ساحل سليم المركزي تم إجراء ٢ عملية قيصرية بواسطة دكتور اندرو لبان رئيس قسم النساء ودكتور ريمون فوزي رئيس قسم التخدير، كما قام الفريق الطبي بإصلاح وصلة شريانية وريدية نازفة لمريضة غسيل كلوي بواسطة دكتور عبد الباقي محمود اخصائي الجراحة النوبتجي ودكتور ماريو مدحت رئيس وحدة الكلي الصناعي بالمستشفي.

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بأسيوط بقيادة الاستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأطقم الطبية للنهوض بصحة المجتمع الأسيوطي وتقديم كل الخدمات الممكنة لمساعدة المواطنين وخاصة ممن لا يتمتعون بنظام التأمين الصحي وغير القادرين علي تكاليف العلاج ،وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية.

من جانبه أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن القطاع الصحي يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمرضي والمترددين علي المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط وخاصة غير القادرين على تكاليف العلاج وغير المنتفعين بنظام التأمين الصحي ومن هذا المنطلق تقوم العديد من مستشفيات أسيوط بإجراء العمليات المجانية لغير القادرين كل يوم جمعة موجهًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية وإدارة المستشفيات علي الجهود المبذولة في خدمة المرضي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ