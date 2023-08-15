الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خطيب السيدة نفيسة: الصلاة على النبي منحة عظمى لكشف الكروب وإزالة الهموم

إمام وخطيب مسجد السيدة
إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، فيتو

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة  بعنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، حاضر فيه الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، والدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، وقدم له  خالد الزنفلي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الدكتور طه النعماني قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد راشد مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود حلمي مسئول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة جنوب القاهرة، والشيخ علاء الدين سليمان مفتش بالإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

Advertisements

الصلاة على النبي من أفضل العبادات

وفي كلمته أكد الدكتور بكر زكي عوض أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) من أفضل العبادات التي يُتقرب بها إلى الله (عز وجل)، وأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) تُعد من أنواع العبادات التي جاء الأمر من الله فيها مباشرة، حيث بدأ فيها بنفسه (عز وجل) فبين أنه يصلي على نبيه (صلى الله عليه وسلم)، ثم ثنى بملائكته، ثم أمر عباده بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وحثهم على ذلك، ورتب عليه الثواب العظيم فقال (سبحانه): "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )، والمشروع للمؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، بقدر استطاعته، لما يترتب على ذلك من عظيم الثواب في الدنيا والآخرة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا".

 الصلاة على النبي وصية الله

وفي كلمته أكد الدكتور على الله الجمال أن الصلاة على النبي وصية الله (عز وجل) لخلقه وهو واجب علينا تجاه النبي (صلى الله عليه وسلم)، وبها تكفى الهموم وتقضى الديون وتفرج الكروب، كما جاء في الحديث عن أبي بن كعب ({ضي الله عنه) قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ ! إني أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي ؟ فقال: ما شئتَ، قلت: الربعَ ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ: النصفَ؟! قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلت: فالثُّلُثَيْنِ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ: أجعلُ لك صلاتي كلَّها؟! قال: إذًا تُكْفَى همَّك، ويُكَفَّرُ لك ذنبَك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مسجد السيدة نفيسة فضائل الصلاة على النبي الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين الدكتورعلى الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة

مواد متعلقة

الأوقاف تكشف حقيقة إلغاء مسابقة الأئمة والعمال الجديدة 2023

أفضل 5 مديريات في المقرأة الأسبوعية النموذجية

جوائز مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023 (إنفوجراف)

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

انطلاق معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي للأئمة والواعظات، غدا

وزير الأوقاف: الدولة الوطنية صمام أمان التسامح ونحذر من دعاوى اليأس والإحباط

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

انطلاق قافلتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

صافيناز كاظم تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر عرض مكتبتها للبيع

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

المقاولون يغرد خارج السرب، من يتدخل لإيقاف تعنت الأندية في احتراف اللاعبين؟

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

Advertisements

منوعات

المزيد

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية