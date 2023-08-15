خطيب السيدة نفيسة: الصلاة على النبي منحة عظمى لكشف الكروب وإزالة الهموم

انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بعنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، حاضر فيه الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، والدكتور على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، وقدم له خالد الزنفلي المذيع بإذاعة القرآن الكريم، وكان فيه القارئ الدكتور طه النعماني قارئًا، والمبتهل الشيخ أحمد راشد مبتهلا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود حلمي مسئول الإرشاد بمديرية أوقاف القاهرة، والشيخ جمال إسماعيل مدير إدارة جنوب القاهرة، والشيخ علاء الدين سليمان مفتش بالإدارة، وجمع غفير من رواد المسجد.

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الصلاة على النبي من أفضل العبادات

وفي كلمته أكد الدكتور بكر زكي عوض أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) من أفضل العبادات التي يُتقرب بها إلى الله (عز وجل)، وأن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) تُعد من أنواع العبادات التي جاء الأمر من الله فيها مباشرة، حيث بدأ فيها بنفسه (عز وجل) فبين أنه يصلي على نبيه (صلى الله عليه وسلم)، ثم ثنى بملائكته، ثم أمر عباده بالصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) وحثهم على ذلك، ورتب عليه الثواب العظيم فقال (سبحانه): "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )، والمشروع للمؤمن أن يكثر من الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، بقدر استطاعته، لما يترتب على ذلك من عظيم الثواب في الدنيا والآخرة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا".

الصلاة على النبي وصية الله

وفي كلمته أكد الدكتور على الله الجمال أن الصلاة على النبي وصية الله (عز وجل) لخلقه وهو واجب علينا تجاه النبي (صلى الله عليه وسلم)، وبها تكفى الهموم وتقضى الديون وتفرج الكروب، كما جاء في الحديث عن أبي بن كعب ({ضي الله عنه) قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ ! إني أُكثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أجعلُ لك من صلاتي ؟ فقال: ما شئتَ، قلت: الربعَ ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ: النصفَ؟! قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلت: فالثُّلُثَيْنِ؟ قال: ما شئتَ، فإن زدتَ فهو خيرٌ لك، قلتُ: أجعلُ لك صلاتي كلَّها؟! قال: إذًا تُكْفَى همَّك، ويُكَفَّرُ لك ذنبَك.