ضبط 129 مصريا داخل حافلة هجرة غير شرعية في المكسيك

حدد المعهد الوطني للهجرة في المكسيك موقع 137 أفريقيًا أثناء تواجدهم في حافلة بولاية فيراكروز، بعد تلقي شكوي بالتخلى عنهم فى طريق سريع.

وبحسب صحيفة «Riviera Maya News» المكسيكة، "في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضى، تلقى وكلاء الهجرة الفيدراليين في المكسيك مكالمة هاتفية تبلغ عن موقع حافلة ركاب على الطريق السريع القديم Las Choapas-Nanchital".

وأفادت الوكالة، بأنه عند الوصول إلى الموقع، تم التأكد من أن 137 أجنبيًا قد تم التخلي عنهم، وتم تركهم فى الحافلة (129 من مصر وثمانية من موريتانيا) ولم يتمكنوا من إثبات إقامتهم القانونية في الأراضي المكسيكية".

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وكان من بين 137 شخصًا على متن الحافلة، قاصران غير مصحوبين بذويهم.

وأوضح المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أن كل شخص في الحافلة كان يرتدي سوارًا يحمل اسمه، وهي خاصية تستخدمها جماعات الهجرة غير الشرعية.

المغرب يعترض قاربا يحمل 75 مهاجرا متجهين إلى إسبانيا

فى ذات السياق، اعترض خفر السواحل المغربي مجموعة من 75 مهاجرا سنغاليا في ساحل مدينة الداخلة، كانوا على متن قارب انطلق قبل ستة أيام من السنغال نحو جزر الكناري الإسبانية.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر عسكري، اليوم الجمعة، أن "دورية لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية اعترضت، أمس، في عرض ساحل الداخلة قاربا كان يقل 75 مرشحا للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعهم الجنسية السنغالية".

وأوضح المصدر أن القارب انطلق يوم 12 أغسطس من السواحل السنغالية في اتجاه إسبانيا، من دون إضافة تفاصيل.

وأشار المصدر إلى أن المهاجرين تلقوا الإسعافات الأولية قبل تسليمهم للدرك الملكي. وعادة ما يتم إرجاع المهاجرين السنغاليين إلى بلادهم، بتنسيق بين الرباط ودكار.

وتبذل الدولة المصرية جهود هائلة للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنظم وزارة الهجرة حملة توعية بصورة دائمة فى ظل المخاطر المحدقة لهذه الظاهرة.