الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 آخرين إثر غرق مركب قبالة السواحل التونسية

مهاجرين، فيتو
مهاجرين، فيتو

لقي 5 مهاجرين تونسيين مصرعهم وأعتبر 7 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، على ما أفاد ناطق باسم محكمة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس فوزي المصمودي لفرانس برس أنه كان "على متن القارب 35 مجتازا من بينهم نساء وأطفال اغلبهم تونسيون مع إمكانية وجود عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء، وذلك بعد وقت قصير من مغادرة السواحل.. وقد تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص مفقودين".

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مصرع 5 مهاجرين وفقدان 7 قبالة السواحل التونسية

وفتحت المحكمة بحثا تحقيقيا ضد أحد الأشخاص وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل المشاركة في وفاق لمساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة، بحسب المتحدث.

ومن بين الضحايا طفل وامرأتان وغرق القارب بعد نحو ساعة من إبحاره من سواحل صفاقس، وفقا للمصمودي.

 

أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين في تونس

وصفاقس أبرز نقطة انطلاق للمهاجرين غير القانونيين التونسيين وآخرين من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتظهر الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة أن أكثر من 1800 شخص لقوا حتفهم منذ يناير في غرق مراكب وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر مسار للهجرة في العالم. وهو رقم يكاد يناهز ضعف العدد الذي سجل العام الماضي.

 

غرق قارب هجرة مطاطى قبالة سواحل اليونان

وأمس، أعلن خفر السواحل فى اليونان، عن إنقاذ 48 مهاجرا، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس، بالقرب من الساحل التركي.

وقال خفر السواحل اليوناني، فى بيان، إن إحدى السفن التابعة له كانت تقوم بدورية قبالة سواحل الجزيرة، عندما شاهدت القارب صباح اليوم الأحد، وتم إنقاذ المهاجرين قبل غرق قاربهم المطاطي.

وتابع بيان خفر السواحل اليوناني: "قام طاقم السفينة بإجلاء 48 أجنبيا، ونقلهم إلى ميناء مدينة ميتيليني"، لافتا إلى أنه تم نقل 3 مهاجرين إلى المشفى العام في المدينة لتلقي العلاج اللازم، ولا يزالون في المشفى.

ولم يكشف البيان جنسيات المهاجرين، لكن وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" فقد أظهر مقطع فيديو نشر عبر "يوتيوب" أن معظمهم من الأفارقة.

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