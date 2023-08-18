الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "مروق" (فيديو)

بوستر أغنية مروق،
بوستر أغنية مروق، فيتو

طرح منذ قليل أمير الغناء العربي النجم هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "مروق" وذلك علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بتقنية الـ AI وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا.

 

 

 

"مروق" من كلمات وألحان مصطفي شكري وتوزيع أحمد أمين وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والشريك الرقمي فيكتوري لينك وميكس وماستر اسامه الهندي وهي ثاني أغانيه لصيف ٢٠٢٣ بعد طرحه مؤخرا أغنية "الكبير".

كما أعرب صناع الأغنية عن سعادتهم بالتعاون مع نجم كبير بحجم أمير الغناء العربي هاني شاكر وأنهم يقومون خلال هذه الفترة بتحضير العديد من المشاريع الغنائية القادمة والذي يظهر فيها الفنان هاني شاكر بشكل مختلف يكون مفاجأة للجمهور العربي.

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كما يقومون خلال هذه الفترة بعقد العديد من الجلسات الفنية مع عدد كبير من أشهر صناع الأغنية بالوطن العربي من ملحنين وشعراء وموزعين للاستقرار على المشاريع الغنائية الذي يقوموا بتنفيذها لصيف ٢٠٢٣.

 

العودة للغناء

وكان الفنان قد عبر سعادته بالتفرغ لفنه مرة أخرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر”، حيث قال الفنان هاني شاكر:" أنا لقيت هاني الفنان تاني لأنه كان بعيد عن الشغل، كان واخدني العمل الإنساني والنقابي وخدمة إخواتي وزملائي أعضاء الجمعية العمومية، وجاءت الفرصة لأعود إلى نفسي".

 

جرأة أغنية الكبير 

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر” عن أغنية الكبير التي طرحها في وقت سابق: "أغنية الكبير لا تحمل رسالة لأي شخص والموضوع جاء بالصدفة، وهناك مفاجاَت أخرى اغاني فيها خفة دم وقرب من الشباب اكتر ولسه قادر اتواصل مع الأجيال الجديدة، عاجبني الكلام الجريئ في اغنية الكبير وهناك مفاجاَت أخرى خلال الفترة المقبلة".

 

 

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