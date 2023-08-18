طوارئ الرعاية الصحية بالأقصر تنقذ أمًا بعد إصابتها بصدمة تسممية شديدة

استقبلت طوارئ الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر داخل مستشفى ازيس التخصصي للنساء والولادة في الأول من شهر مايو الماضي، أما لطفلين أحدهما حديث الولادة،بها آثار جرح قيصري حديث وتعاني من تسمم دموي عالي الخطورة، نتيجة عدوى شديدة ظهرت عقب عودتها لمنزلها بعد الولادة في أحد المراكز الخاصة، العدوى تُسبب تعفنا بالدم مصحوبا بصدمة تسممية شديدة وهي ما ينتج عنها الوفاة في معظم الأحيان بحسب المؤشرات العالمية.

وأصابت العدوي الملوثة جميع أجهزة الجسم الحيوية بفشل حاد مع غيبوبة تصحبها خلل في النظام القلبي الرئوي بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وخفقان شديد بالقلب أدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 55% وإصابة في أنسجة الجلد بقرح الفراش من الدرجة الثالثة.

Advertisements

وعلى الفور تم إلحاق الأم بغرفة العناية المركزة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة مع توفير الرعاية الصحية المتكاملة لإنعاش أجهزة الجسم الحيوية والحفاظ علي استمرارية عمل القلب والجهاز التنفسي من خلال الأجهزة الطبية المساعدة.

استمر الفريق الطبي على مدار ثلاثة أشهر متواصلة من المثابرة والرعاية العلاجية المتكاملة في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة والعلاج الدوائي اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

والتي استجابت فيها الأم أخيرا واستعادت الوعي مرة أخرى لتعود معها فرصة الأمل للحياة، الأم التي تبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما فقط، وهي أم لطفلين أصغرهما حديث الولادة لم يعرفها الي يوم تعافيها، وتلقت كافة الإجراءات الطبية والفحوصات العلاجية اللازمة بمتابعة أكثر من 36 فرد من الفرق الطبية علي مدار ثلاثة أشهر متكاملة.



بإشراف متخصصين من أقسام، العناية الفائقة وأقسام القلب والصدرية والجلدية والزراعات المختبرية للفحوصات المعملية، بجانب إشراف متخصصين من أقسام التغذية العلاجية، وخدمات مكثفة من قسم العلاج الطبيعي والتمارين السريرية للحفاظ علي الجهاز الحركي وتنشيطه.

وفيما أظهرت النتائج المعملية أخيرا سلبية وجود أي نشاط ميكروب في الدم والخلايا،وأيضًا بعد تعقيم الجرح مصدر العدوى والتئامها بالكامل، لتخرج الأم معافاة تماما في نهاية شهر يوليو السابق وفي حالة صحية جيدة، لتلتقي رضيعها المولود لأول مرة بعد إنقاذها من الموت المحتوم بدعم الفريق الطبي المميز بمستشفى ازيس التخصصي للنساء والولادة أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ