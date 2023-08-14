كل ما تريد معرفته عن تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية

اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة، في ضوء ما عانته تلك المنطقة لسنوات من صعوبات وتحديات، أدت إلى انخفاض مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين، قبل أن يتم اتخاذ قرار من الرئيس بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

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جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونرصد كل ما تريد معرفته عن عملية التطوير:

- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم، وضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة

- تحويل منطقة مستشفيات جامعة عين شمس لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة لخدمة أهالي العاصمة والمدن المحيطة

- توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيقدم خدمات متكاملة لآلاف المرضى.

- تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للارتقاء بالخدمات

- إنشاء مراكز تخصصية على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية للمرضى

- إنشاء منطقة حدائق خضراء في حرم المستشفيات تكون متنفسا أخضر

- فكرة المدينة الطبية تتضمن ترسيم الحيز العمراني وضم حديقتي الوايلي وعرب المحمدي لحرم المشروع بعد تطويرهما وإنشاء سور ليحيط بالمستشفيات والحدائق وإنشاء بوابات دخول حديثة.

- بدأ بالفعل تطوير قصر الدمرداش والضريح والجامع الملحق به وإنشاء مسار سياحي ومضمار رياضى

- تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنون والتى ستمتد على مساحة 57 فدانا

- رفع كفاءة المنشآت الطبية الحالية وإنشاء مستشفيات جديدة للطوارئ وجراحات الأطفال والأورام، وكذلك تطوير العيادات الخارجية والتخصصية وتوفير أماكن انتظار مجمعة.

- ترميم بيت ومسجد الدمرداش باشا المؤسس لمستشفى الدمرداش

- تشمل مستشفيات الدمرداش 10 مستشفيات ومراكز طبية فى كل التخصصات العامة والدقيقة ومركزا للأبحاث الطبية و3430 سريرًا.

- مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين فهو بسعة 101 سرير، منها 35 سرير رعاية مركزة

- تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير منها 42 سرير رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين

- جار تطوير مستشفى الأطفال القديم وإنشاء غرف جراحات الأطفال

- جار الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرا و8 غرف عمليات و60 سرير رعاية مركزة وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية

- مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية جار استكمال الرعايات المركزة وغرف العمليات والأقسام الداخلية والتعليمية فيما تم الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة

- مستشفى الباطنة تم تطوير الرعاية المركزة للصدر ورعاية القلب ووحدة مناظير الصدر وإنشاء وحدة نموذجية لغسيل الكلى سعة 57 كرسيا بأحدث الطرق العلمية ووحدة مركزية لتنقية المياه، فضلا عن تطوير بعض الأقسام الداخلية.

- تم الانتهاء من تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول لتكون كلية الطب بجامعة عين شمس مركزا إقليميا متميزا.

- تم تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذي يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب، والجراج متعدد الطوابق بالإضافة لإنشاء مجمع التخلص من النفايات الطبية الخطرة

- جار الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسي ومركز المناظير المجمعة ومركز الطب النفسي والعيادات الخارجية ومركز التدريب بالمستشفيات كما يجرى إنشاء مستشفى علاج الأورام.

- من المتوقع ألا تقل تكلفة أعمال تطوير المدينة الطبية عن 2.5 مليار جنيه خاصة أن المستشفيات الجامعية بعين شمس تخدم أكثر من 3 ملايين مريض سنويا بالتخصصات كافة.

- تهدف أعمال التطوير الإنشائية وتحسين الخبرات البشرية إلى توفير خدمة متميزة للمرضى المترددين على المستشفيات بجودة عالية ومستوى طبى متميز ومعاصر ورعاية صحية تتماشى مع إرشادات الجودة ومكافحة العدوى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية وعمل الصيانة اللازمة لها مع الاهتمام الدائم برفع الكفاءات البشرية من الأطباء والتمريض والإداريين.

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