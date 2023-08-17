الخميس 17 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية الزراعة بجامعة عين شمس، عن فتح باب التحويلات للعام الجامعى 2023/2024، وفقا لمجموعة من الشروط والمتطلبات.

 

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

 

أولًا: قواعد عامة:

- يتم تعديل الترشيح عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني

يتقدم الطالب الراغب فى التحويل إلى المكتب المركزى للتحويلات بجامعة عين شمس، لا يتم التحويل إلا بعد موافقة مجلس الكليتين المحول منها الطالب والمحول إليها ولا يكون التحويل نهائيًا إلا بعد إعتماد التحويل من رئيس لا يزيد نسبة المحولين عن (۱۰٪) من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها من الكليات المناظرة وغير المناظرة، ولا يجوز قبول طلبات تحويل الطلاب بين الكليات المناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة.

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 أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة من منطقة تتبع جغرافيا جامعة عين شمس أو يتقدم بإثبات سكن بإسم الأب يتبع جغرافيا لجامعة عين شمس

ان يكون الطالب محولًا من كلية مناظرة تطبق لائحة الساعات المعتمدة. 

يرفق الطالب ضمن أوراق التحويل بيان حالة من الكلية المحول منها موضحا به موافقتها على التحويل وتقديرات المواد التي درسها وكذلك المحتوى العلمى للمواد وعدد الساعات العملية والنظرية لكل مادة على حدة لمعادلة ما درسه الطالب مع ما يدرس بالكلية.

 لا يعتد بأي بيان حالة يقدمه الطالب بعد الذي قدمه الطالب للكلية عند تقديم أوراق التحويل أول مرة.

ثانيًا: شعبة العلوم:

ان يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة ( شعبة علوم).

يقبل التحويل من كليات مناظرة (شعبة علوم بالنسبة المقررة، لا يقبل محولون من كلية الزراعة (سابا باشا) بالاسكندرية وكلية الزراعة بالعريش (شعبة العلوم البيئية جامعة قناة السويس وطلاب شعبة التربية الزراعية بمشتهر وطلاب كلية التكنولوجيا والتنمية "معهد الكفاية الإنتاجية سابقًا" جامعة الزقازيق. 

 

 يتم عمل مقاصة للطالب بعد مطابقة المقررات فى الأقسام العلمية وبحسب عدد الساعات المعتمدة للمقررات المطابقة وبناء عليه يلتحق الطالب بالمستوى الثانى اذا حقق ۳۲ ساعة معتمدة أو أكثر.

ثالثا: شعبة الهندسة الزراعية:

أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (شعبة رياضة). -- يتم قبول الطلاب المحولون من كليات الزراعة التي بها شعبة هندسة زراعية فقط وبعد عمل مقاصة ومطابقة محتويات المقرارات التي تم دراستها مع ما يدرس في الأقسام العلمية بالكلية ويحسب عدد الساعات المعتمدة للمقرارت المطابقة وبناءً عليه يلتحق الطالب بالمستوى الثاني إذا حقق ٣٢ ساعة معتمدة أو أكثر.

رابعًا: نقل القيد:

جغرافيا لجامعة يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى للمجموع الذى قبلته الكلية سنة حصوله على شهادة الثانوية العامة.

 

 ٢- يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية من منطقة تتبع جغرافيا جامعة عين شمس أو يتقدم بإثبات سكن بإسم الأب: عين شمس.

إحضار بيان حالة من الكلية المحول منها بالموافقة على التحويل. - يقيد بالسنة الأولى مستجد ولا يعند بالمواد التي نجح فيها بالكلية المحول منها الطالب.

خامسًا: البرامج الجديدة.

يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للإلتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية على أساس المجموع الإعتباري للطالب في شهادة الثانوية العامة القسم العلمي

(علوم) + درجة اللغة الإنجليزية

سادسًا: المؤهلات العليا:

تنص المادة (١٦) من اللائحة الداخلية للكلية على ما يلي: يجوز قبول الطلاب الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم أو في العلوم الصيدلية أو في العلوم الطبية البيطرية أو في العلوم الطبية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية ويكون قبولهم في المستوى الثانى مع إعفائهم من الدراسة والإمتحان في مقررات المستوى الأول المناظرة لما درسوه في كلياتهم، طبقًا لحكم المادة (۱۷۰) من قانون تنظيم الجامعات حيث تعتبر هذه المستويات مستويات تتعلق مقرراتها غالبًا بمتطلبات الجامعة والكلية.

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