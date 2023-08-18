الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إجراء 172 حالة قسطرة للقلب خلال 21 يوم بمستشفى أسيوط العام

عمليات القسطرة القلبية،
عمليات القسطرة القلبية، فيتو

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط يرافقه المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ، وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة لمتابعة سير العمل. 

والتقى وكيل وزارة الصحة بالدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام الشاملة ودكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى وطاقم العمل المعاون وتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بوحدة القسطرة القلبية، حيث تابع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية. 

Advertisements

 

إجراء 172 حالة قسطرة قلب 

 

وخلال حديثه أكد دكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام أنه تم الانتهاء من إجراء 172 حالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى بعد أن تم إجراء 62 حالة خلال الـ 96 ساعة الماضية. 

 

كما تفقد وكيل وزارة الصحة  المرضى بالعناية المركزة بوحدة القلب، وقام باستطلاع أراء المرضي حول مستوى الخدمة، وقد أبدي المرضى رضاءهم عن الخدمة المقدمة.
 

تقديم الخدمات الصحية 

 

 تأتي تلك الزيارة في إطار سلسلة جولاته الميدانية في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي والاطمئنان على جودة بيئة العمل والتأكد من توافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

وفي سياق متصل أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة أجرت  120 حالة قسطرة من يوم 8 اغسطس حتي اليوم الجمعة أي خلال عشرة أيام، وذلك ضمن جهود الوحدة في تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وكذلك حملة 100 يوم صحة مثمنًا الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة قسطرة القلب وموجهًا الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور علي جابر مدير الوحدة.


 

محافظ أسيوط يتفقد أقسام مستشفى الرمد للعيون لمتابعة سير العمل

مستشفيات جامعة أسيوط تنجح في إدخال تقنية حديثة لحقن أورام الكبد عن طريق الزراع



جدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية تقوم بخدمة أهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بدعم كبير من الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبدعمها بكوادر طبية متميزة من جامعة أسيوط بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتستقبل حالات الطوارئ بالإضافة إلى قوائم الانتظار، وتقدم خدماتها على مدار الساعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

100 يوم صحة الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسكان القسطرة القلبية حملة 100 يوم صحة عبد الفتاح السيسي قسطرة القلب مستشفي اسيوط مستشفي اسيوط العام وكيل وزارة الصحة بأسيوط

مواد متعلقة

انطلاق حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة بحي شرق أسيوط

محافظ أسيوط يبحث ملف تقنين واضعي اليد على أراضي الدولة

نواب أسيوط يناقشون مستجدات مشروعات حياة كريمة وإنشاءات الكباري الداخلية

انطلاق حملة لرفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بحي شرق أسيوط

محافظ أسيوط: تقديم الدعم لخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

تكثيف الحملات على الأسواق ومنافذ البيع لتوفير المواد والسلع بأسعار مناسبة بأسيوط

تنظيم جلسات تشاور لمناقشة تقييم الأثر البيئي لمشروع الغاز الطبيعي بأسيوط

محافظ أسيوط: إحلال وتجديد بعض مباني الكنائس بعد استيفاء كافة الاشتراطات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

حقيقة حصول الأهلي على توقيع أحمد حجازي

مشوار مؤمن زكريا مع الأهلي بعد تعيينه مساعدا لرئيس قطاع الناشئين

كواليس غضب زيزو من إدارة الزمالك بسبب عرض الشباب السعودي

انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

قرش السلمون يظهر في نهر اللاعودة

رجل يحصل على 5 ملايين دولار كتعويض عن حبسه 19 عاما ظلم

قبل الذهاب للمصيف، تعرف على أسعار مستلزمات البحر (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الجمعة 18-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 18-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

الحقها في موسمها، فوائد البطاطا الحلوة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المهندس في المنام وعلاقته بزوال المتاعب وطول العمر

أعمال ليلة الجمعة المستحبة.. لا تفوتك

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

المزيد
الجريدة الرسمية