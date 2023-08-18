إجراء 172 حالة قسطرة للقلب خلال 21 يوم بمستشفى أسيوط العام

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط يرافقه المعتصم بالله السيوطي مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة ، وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام الشاملة لمتابعة سير العمل.

والتقى وكيل وزارة الصحة بالدكتور أمجد يونس مدير مستشفى أسيوط العام الشاملة ودكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بالمستشفى وطاقم العمل المعاون وتابع انتظام تقديم الخدمة الطبية بوحدة القسطرة القلبية، حيث تابع تواجد الفرق الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية.

Advertisements

إجراء 172 حالة قسطرة قلب

وخلال حديثه أكد دكتور علي جابر رئيس وحدة القسطرة بمستشفى أسيوط العام أنه تم الانتهاء من إجراء 172 حالة خلال الثلاثة أسابيع الماضية حيث تم الانتهاء من قوائم الانتظار بالمستشفى بعد أن تم إجراء 62 حالة خلال الـ 96 ساعة الماضية.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة المرضى بالعناية المركزة بوحدة القلب، وقام باستطلاع أراء المرضي حول مستوى الخدمة، وقد أبدي المرضى رضاءهم عن الخدمة المقدمة.



تقديم الخدمات الصحية

تأتي تلك الزيارة في إطار سلسلة جولاته الميدانية في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية لمتابعة انتظام سير العمل بالقطاع الصحي والاطمئنان على جودة بيئة العمل والتأكد من توافر كافة الفرق الطبية من جميع التخصصات والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تعيق العمل بالمنظومة الصحية.

وفي سياق متصل أوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الوحدة أجرت 120 حالة قسطرة من يوم 8 اغسطس حتي اليوم الجمعة أي خلال عشرة أيام، وذلك ضمن جهود الوحدة في تنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وكذلك حملة 100 يوم صحة مثمنًا الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة قسطرة القلب وموجهًا الشكر لفريق العمل بقيادة الدكتور علي جابر مدير الوحدة.









جدير بالذكر أن وحدة القسطرة القلبية تقوم بخدمة أهالي محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة بدعم كبير من الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبدعمها بكوادر طبية متميزة من جامعة أسيوط بدعم من وزارة الصحة والسكان، وتستقبل حالات الطوارئ بالإضافة إلى قوائم الانتظار، وتقدم خدماتها على مدار الساعة.