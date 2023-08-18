الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس غدا السبت 19-8-2023 في مصر

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدلا ليلا.

Advertisements

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

حالة الطقس غدا الجمعة 18_8_2023 في الإسماعيلية

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة «فيتو».

وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية، وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة ولكن لن تكون موجات طويلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا السبت حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 18 -8-2023 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الجمعة 18-8-2023 فى مصر

طقس الغد، تحذيرات من سيول وأمطار رعدية على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تحذر من سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

الأرصاد: ارتفاع الأمواج في هذه المنطقة بدءا من الغد

حالة الطقس غدا الجمعة 18-8-2023 في مصر

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

رئيس شركة الكرة بالأهلي يهاجم برونو سافيو

أبرز الاتهامات الموجهة لـ هبة السيد صاحبة قناة أم زياد

وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»

شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل جراج العتبة (صور)

أخبار مصر: وفاة رئيس محكمة بشكل مفاجئ، راتب ضخم من الشباب السعودي لـ زيزو والزمالك يرد، تسريح ضابط عراقي بعد مشهد مع زوجته

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عملات عربية أثرية في روسيا

لعبة البادل البديل الجديد للتنس، واللاعبون: سهلة ولجميع الفئات (فيديو)

وريثة عرش إسبانيا تبدأ في أداء الخدمة العسكرية (صور)

فيديوهات عائلة زيزو تجتاح السوشيال ميديا وتجذب ملايين المتابعين رغم عدم حصولهم على أرباح

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الجمعة 18-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

20 موطنا للصلاة على النبي و10 مواطن تكره فيها الصلاة عليه

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد سيدنا الحسين

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه

المزيد
الجريدة الرسمية