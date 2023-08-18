الجمعة 18 أغسطس 2023
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محافظات

انطلاق حملة لإزالة الإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة بحي شرق أسيوط

حملة لإزالة اللافتات
حملة لإزالة اللافتات في أسيوط، فيتو

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة من الشوارع والميادين بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات الميدانية ومراجعة كافة الإعلانات بالشوارع والميادين لتنظيمها وفقًا للقانون مشددًا على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.

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إزالة الإعلانات الغير مرخصة 


حيث كلف محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية وتطبيق الاشتراطات والقواعد المنظمة لوضع الإعلانات في الشوارع وإزالة اللافتات العشوائية وغير المرخصة المتواجدة على واجهات المباني والمصالح الحكومية وأعمدة الإنارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقًا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشوارع. 

 

تحصيل إيرادات الإعلانات 


وأكد المحافظ على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات والإعلانات من الشوارع من خلال الجولات المفاجئة للتأكد التام من إزالتها وتحقيق أهدافها وإلزام الجميع باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والإعلان وتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

 

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وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لحي شرق مدينة أسيوط بحملة مكبرة وتم خلالها إزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة بشارع النميس بدائرة الحي في إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام ومراعاة المظهر الحضارى للمدينة.
وأوضح عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق أسيوط أن الحملة تمت بمشاركة عاصم إبراهيم نائب رئيس الحي ومسئولي قسم الاشغالات لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق مؤكدًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة لافتًا إلى إنه في حالة رغبة المواطن بوضع اعلان التقدم بطلب ترخيص في المركز التكنولوجي بمجمع المصالح والسير في الإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

 

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