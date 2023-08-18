حملة تموينية على المخابز وضبط 10 أطنان ملح طعام

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بحملات تفتيشية علي اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الادارة، هذا وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها بمدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو محملة بعدد ( 200 ) شيكارة ملح طعام مجهول المصدر، زنة الشيكارة الواحدة ( 50 ) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 10 ) أطنان، وتم تحرير المحضر رقم 11943 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

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تحرير محاضر بتموين ههيا

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز بدائرة الإدارة من تحرير محاضر للمخالفين حيث تحرر المحضر رقم 11944 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وإدارة مخبز بدون ترخيص والمحضر رقم 11945 لسنة 2023 جنح ههيا لمخالفة التعليمات الخاصة بمواعيد التشغيل وكذلك محضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن.وكذلك تحرير محضر إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية..

تحرير 4 محاضر مخالفة بنطاق بلبيس

هذا وتمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين من المرور على محطات الوقود للتأكد من حصولها على التراخيص القانونية وتم ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها حيث تحرير محضر رقم (١٣٦٩٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محطة تموين سيارات بناحية شبرا النخلة - بلبيس لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ علي { ١٠٠٠ } لتر سولار. وتم تحرير محضر رقم (٥٠٠٧) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية سعدون - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي والمحضر رقم (٥٠٠٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع ورقم (٥٠١٠) جنح قسم شرطة بلبيس ضد سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

محضر للتصرف في 10 شكائر من الدقيق المدعم

وقاد قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية ورقابية برئاسة عاطف عراقي وأحمد زكريا علي المخابز البلدية بنطاق مركز بلبيس والقرى التابعة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخابز البلدية المخالفة وتحرير محاضر لمخبز بلدي مدعم ملك المواطن/ ن.م. أ بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم وآخر لمخبز بلدي مدعم ملك المواطن/ ر.ن.ع بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم بمخبز بلدي مدعم ملك المواطن / أ. ع.ح لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس كما تحرر محضرا لمخبز بلدي مدعم ملك المواطن/ ع.ع.م لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم في الرغيف بسعدون بلبيس.

إنتاج خبز ناقص فى الوزن وغير مطابق للمواصفات

وتحرر محضر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.ا.أ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. وآخر لنقص الوزن بمقدار 14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. ولمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ع.س. أ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس · مخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ ن.م.ا لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس. وأيضا لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م.م.ا لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بندر بلبيس كما تم تحرير محاضر لمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ م.ن.ع لعدم نظافة المعجن وأدواته بسعدون بلبيس ولمخبز بلدى مدعم ملك المواطن/ أ.م.م لعدم نظافة المعجن وأدواته وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل على لافتة بواجهة المخبز بندر بلبيس.