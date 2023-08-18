الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية لأهالي كفر الشيخ (صور)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان، فيتو

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات).. حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية).

واستهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "كفر الشيخ" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.. حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

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 كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

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 كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

ويأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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كلنا واحد معك فى كل مكان قطاع حقوق الإنسان قافلة إنسانية وطبية بكفر الشيخ وزارة الداخلية

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