ضبط قائد سيارة نقل للسير برعونة في حدائق أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بقائد سيارة أخرى وتعريض حياة المواطنين للخطر بالجيزة.

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو وخبر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وسرعة عالية معرضًا حياته والمواطنين للخطر واصطدامه بسيارته من الخلف بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

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و بالفحص أمكن التوصل للقائمة على نشر مقطع الفيديو (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي) وبسؤالها قررت أن شقيقها (مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر) هو مستقل السيارة التي تعرضت للحادث وبسؤاله قرر بوقوع الحادث.

وأمكن تحديد وضبط السيارة النقل "منتهية الترخيص" وقائدها، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.