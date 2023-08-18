الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 23 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بملايين الجنيهات (صور)

مخدر الحشيش بحوزة
مخدر الحشيش بحوزة المتهم، فيتو

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة ؛ إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات عن ضبط 23 عنصرا إجراميا بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة بملايين الجنيهات.

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مديرية أمن القاهرة
 ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (عدد 35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام).

مديرية أمن الإسكندرية
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام). 

مديرية أمن الغربية
 ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (عدد 108 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10,800 كيلو جرام – سلاح أبيض).
    
مديرية أمن القليوبية
 ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).
      
مديرية أمن السويس
ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدرى الهيروين والأيس "شابو" – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن البحيرة
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض). 

مديرية أمن كفرالشيخ
 ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وبحوزتهما (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام).

مديرية أمن أسيوط
 ضبط (أحد الأشخاص) وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" - سلاح أبيض). 

مديرية أمن الإسماعيلية
 ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وبحوزته  150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام). 

حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

ضبط مرتكبي واقعة مقتل عامل إثر إصابته بطلق خرطوش خلال مشاجرة بالدقهلية

 ضبط (3 أشخاص) وبحوزتهم ( 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – عدد 20 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام).

مواقع التواصل الإجتماعى
 رصد إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة، وأمكن ضبط القائمين على إدارته (شخصين، مقيمان بالشرقية) وبحوزتهما ( 1100 أمبول مؤثر لأحد العقاقير – 30000 قرص وأمبول أدوية مختلفة الأنواع ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر – 3200 قرص مخدر).

منطقة السحر والجمال
 ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – فرد خرطوش).
 وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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