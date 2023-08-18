ضبط شخصين لاعتدائهما على شاب في المعادي

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

وتابعت الأجهزة الأمنية، تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا استغاثة أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدي على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي بالقدم بدائرة قسم شرطة المعادي.

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و بالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من 3 أشخاص"أحدهم نجل القائم على النشر - المصاب- " تضرروا من قيام شخصين بالتعدي عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.