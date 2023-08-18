سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الجمعة، يشهد مؤشر الذهب بالبورصة المصرية استقرارا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة في مصر، حيث استقر سعر الذهب بالتعاملات الصباحية وترصد " فيتو " لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم الجمعة 18 /8 /2023.

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حركة مؤشرات الذهب فى البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

يمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.

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سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2554.63 جنيه للشراء 2580.92 جنيه للبيع.

الذهب، فيتو

تحركات البنك المركزي ورفع أسعار الفائدة

ولجأ البنك المركزي المصري قام برفع سعر الفائدة خلال الشهر الماضي، حيث برر البنك أن يكون رفع الفائدة في إطار سعيه للتحكم والهيمنة على مستويات التضخم المرتفعة في البلاد، حيث إن رفع الفائدة هي خطوة استباقية من البنك المركزي المصري قبل تحريك جديد مرتقب لسعر الجنيه المصري، قد يحدث أو لا يحدث، ولكن هذا الترقب أدى إلى تحريك سعر جرام الذهب في السوق المحلى.