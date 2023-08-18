الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مناورات بحرية روسية صينية مشتركة في المحيط الهادي (فيديو)

مناورات روسية صينية
مناورات روسية صينية مشتركة في المحيط الهادي، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن سفنا حربية روسية وصينية تجري مناورات بحرية مشتركة في المحيط الهادي تشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية.

وأوضح تسجيل مصوّر نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" 9، سفنا كبيرة تبحر في تشكيل رباعي بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.

ملء احتياطات الوقود أثناء تحرّك المراكب

وتضمنت المناورات أيضًا تدريبًا على "ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب"، وفق ما ذكرت الوزارة، مضيفةً أن مجموعة السفن شغلت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء التدريبات.

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وأشارت الوزارة إلى أن "مفرزة سفن من سلاح البحرية الروسي، وذاك التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني تجري عمليات حاليا في مياه بحر الصين الشرقي".

تدريبات مضادة للغواصات

وأكدت أنه "خلال هذه الفترة، أجرى بحارة من البلدين تدريبات مضادة للغواصات وتصدوا لضربة جوية نفّذها عدو وهمي كما أجروا تدريبات إنقاذ في البحر وأتقنوا مهارات الإقلاع والهبوط بواسطة مروحيات على سطح السفن الحربية".

وفيما توطّدت العلاقات بين موسكو وبكين حديثًا، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور علاقة روسيا بالحكومات الغربية.

من جانب آخر، ذكر ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية مؤخرا، أن أساطيل سلاح البحرية التابعة للبلدين تسيّر دوريات في مناطق غرب وشمال المحيط الهادئ.

وأكد الناطق أن "هذه الأعمال لا تستهدف طرفًا ثالثًا وليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي القائم".

تعزيز التعاون العسكري

وكان وزير الدفاع الصيني لي شانجفو قد زار روسيا هذا الأسبوع لحضور مؤتمر موسكو الـ11 بشأن الأمن الدولي، حيث دعا إلى تعزيز التعاون العسكري.

وقد كثّفت موسكو وبكين التعاون الثنائي العسكري في الأشهر الأخيرة، وقامتا في هذا السياق بتسيير دوريات جوية مشتركة فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي في يوليو.

وأدى استعراض القوة هذا لإثارة مخاوف في المنطقة فيما دفعت الدورية الجوية كوريا الجنوبية لنشر مقاتلات كإجراء احترازي.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أن التعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد دول ثالثة ولا يخضع لتأثيرها.

وحول زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى بكين، الناطقة باسم الخارجية الصينية، قالت: "قامت الصين دائما بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع جميع البلدان بما فيها روسيا، على أساس المساواة والفائدة المتبادلة".

العقوبات أحادية الجانب

وأضافت: "عارضت الصين دائما العقوبات أحادية الجانب والولايات القضائية خارج الحدود الإقليمية التي لا أساس لها في القانون الدولي وغير مصرح بها من قبل مجلس الأمن الدولي. والتعاون الروسي الصيني ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا يخضع لتأثيرها وإكراهها".

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى الصين للمشاركة في منتدى أعمال روسي صيني في شنغهاي وإجراء لقاءات مع القيادة الصينية.

 وقد نقلت وكالات أنباء روسية عن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين قوله: إن تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادَي البلدين، وإن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

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