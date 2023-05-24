الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

رئيس الصين يؤكد دعمه لمصالح روسيا الأساسية

الرئيس الصيني، فيتو
الرئيس الصيني، فيتو

أكد الرئيس الصيني شي جينبينج، الأربعاء، على دعم بكين لمصالح موسكو "الأساسية" خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين.


التقارب بين الصين وروسيا

وعززت الصين وروسيا في السنوات الأخيرة التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وازداد التقارب بينهما منذ غزو أوكرانيا رغم إصرار بكين على أنها تلتزم الحياد تجاه النزاع.

وتعد زيارة ميشوستين الأعلى مستوى التي يجريها مسؤول روسي إلى الصين منذ الغزو العام الماضي.
وأفاد شي لرئيس الوزراء الروسي في نص لتصريحاته نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة، أن البلدين سيواصلان "تقديم الدعم الثابت لبعضهما البعض بشأن القضايا المرتبطة بمصالح كل منهما الأساسية وتعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف".

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رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين روسيا والصين

وأضاف أن على روسيا والصين "الدفع بالتعاون في مختلف المجالات إلى مستويات أعلى" و"رفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري".
والتقى ميشوستين بنظيره الصيني لي كه تشيانج الأربعاء بعد حفل استقبال كبير أقيم له خارج قاعة الشعب الكبرى في بكين الأربعاء وأكد أن "العلاقات بين روسيا والصين بلغت مستويات رفيعة إلى حد غير مسبوق".
وتابع أنها "تتسم بالاحترام المتبادل لمصالح كلا الطرفين والرغبة بالاستجابة بشكل مشترك للتحديات المرتبطة بازدياد الاضطرابات في الساحة الدولية وضغط العقوبات غير الشرعية من الغرب بأسره".
أشاد لي بدوره بـ"شراكة التعاون الاستراتيجي الشامل بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة".
وتابع "أعتقد أن زيارتكم إلى الصين في هذا التوقيت ستترك بصمة كبيرة".
تعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا إذ بلغت التجارة بين البلدين مستويات قياسية فقُدّرت بـ190 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن الجمارك الصينية.

ولفت الأربعاء إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ 70 مليار دولار حتى الآن هذه السنة.
وقال "إنها زيادة من عام لآخر تتجاوز 40%".
وأضاف أن "حجم الاستثمارات بين البلدين يزداد بشكل مستمر أيضا.. تتطور المشاريع الاستراتيجية واسعة النطاق بشكل ثابت".
وبعد المحادثات، وقّع وزراء من البلدين على سلسلة اتفاقيات تتعلّق بالتعاون في تجارة الخدمات والرياضة إضافة إلى براءات الاختراع وصادرات حبوب روسية إلى الصين.
 

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الصين رئيس الصين روسيا شي جينبينج بكين موسكو

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