تعرف على وصايا البابا تواضروس لرعاة الكنيسة

أوصى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرعاة (وهم المسؤولون في كل مواقع المسؤولية في الكنيسة والمجتمع) أن يقوموا بتثبيت الرعية في الفهم والمعرفة والنمو والتربية والإيمان.

وأوضح البابا تواضروس الثاني أن مسؤولية الراعي تتمثل في المساهمة في وجود مجتمعًا صحيحًا ثابتًا.

ووضع قداسة البابا تواضروس الأساسات التي ينبغي أن تَثبُت فيها الرعية الصالحة، وهي:

١- الثبات في المسيح، "أَنَا الْكَرْمَةُ وَأَنْتُمُ الأَغْصَانُ. الَّذِي يَثْبُتُ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ هذَا يَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ، لأَنَّكُمْ بِدُونِي لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئًا" (يو ١٥: ٥).

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٢- الثبات في الوصية بقراءة الكتاب المقدس، "وَمَنْ يَحْفَظْ وَصَايَاهُ يَثْبُتْ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ. وَبِهذَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فِينَا: مِنَ الرُّوحِ الَّذِي أَعْطَانَا" (١يو ٣: ٢٤).

٣- الثبات في الكنيسة والحياة الكنسية من خلال أسرار الكنيسة، "مَنْ يَأْكُلْ جَسَدِي وَيَشْرَبْ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَا فِيهِ" (يو ٦: ٥٦).

٤- الثبات في محبة المسيح، "اَللهُ مَحَبَّةٌ، وَمَنْ يَثْبُتْ فِي الْمَحَبَّةِ، يَثْبُتْ فِي اللهِ وَاللهُ فِيهِ" (١يو ٤: ١٦).

وشرح قداسة البابا أن طِلبة اليوم "الذين يرعونهم ثبّتهم" هي مشاركة بين جهد الإنسان وعمل الله (النعمة)، كما أشار إلى أن الرعية تثبُت من خلال ثلاثة معاني، هي:

١- حياة الطاعة الهادئة.

٢- الثقة في شخص الراعي.

٣- الصبر، "وَلكِنِ الَّذِي يَصْبِرُ إِلَى الْمُنْتَهَى فَهذَا يَخْلُصُ" (مت ٢٤: ١٣).

رسامة كهنة جدد للخدمة في إيبارشية المحلة

صلى الأنبا اغناطيوس الأسقف العام لايبارشية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي مع الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري، ورئيس دير القديسة دميانة بكنيسة الشهيد مارمينا والبابا كيرلس بكفر الشيخ.

وبعد صلاة الصلح رسم الآباء الأساقفة برسامة الشماس أمجد سمير بأسم القس توماس سمير كاهنا على دير الشهيدة دميانة، والشماس فادى يوسف باسم القس أرسانيوس يوسف كاهنا على كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس والقديس أبسخيرون القلينى بمدينة الحامول.

الانبا دانيال يرسم شمامسة للخدمة في إيبارشية المعادي

صلى نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، القداس الإلهي في دير السيدة العذراء بالمعادي في نهضة السيدة العذراء.

وشارك مع الأنبا دانيال في الصلاة نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لقطاع كنائس ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ورسم نيافته عقب صلاة الصلح ٢٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).