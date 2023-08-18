حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.

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وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمديرية أمن أسوان عن ضبط (3) قضايا "سلاح" ضُبط خلالهم (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5) متهمين لـ (2 منهم معلومات جنائية).

وضبط (3) قضايا اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (4,500 كيلو لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدري "الشابو – الهيروين")، بحوزة (4) متهمين لـ "2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (802) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

وتم ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة (5 متهمين لـ"3 منهم معلومات جنائية") وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.