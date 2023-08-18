الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

شركة إنتاج فني بدون
شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط  شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة.

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "بدون ترخيص" واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبالتفتيش في حضوره أمكن  ضبط (وحدة مونتاج كاملة - "هارد ديسك" محمل عليه برامج وتطبيقات وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة).

 وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات شركة انتاج فني ماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة

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