الجمعة 18 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 4 هاربين من 362 حكما قضائيا متنوعًا في البحيرة والجيزة وقنا وكفر الشيخ

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، في ضبط نائب رئيس مجلس إدارة شركة وسائق وربة منزل وعامل هاربين من 362 حكما قضائيا متنوعًا في البحيرة والجيزة وقنا وكفر الشيخ.

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بمديرية أمن البحيرة)، محكوم عليه بالحبس (74 سنة وكفالات مالية) في (106 أحكام "جزئي - مستأنف") فى تهم "تبديد".
 

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وضبط (نائب رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، محكوم عليه بالحبس (116 سنة وكفالات مالية) فى (140 حُكما "جزئيا" بتهم "نصب").  
 

وضبط (ربة منزل  - مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا)، محكوم عليها بالحبس (10 سنوات فى 53 حُكما "جزئيا، مستأنف" بتهم "تبديد").
 

وضبط (عامل  - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ)، محكوم عليه بالحبس (19 سنة وكفالات مالية) فى (63 حُكم حبس"جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد")
 

وضبط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس (16 سنة وكفالات مالية فى (44 حُكم حبس "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").
 

و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحر الأحمر)، محكوم عليه بالحبس (26 سنة وكفالات مالية) فى (51 حُكم "جناية - جزئى - مستأنف) بتهم "تزوير- تبديد" وبمواجهة المضبوطين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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