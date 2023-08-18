الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

وزيرة الثقافة تصدر قرارًا بتشكيل مجلس أمناء بيت التراث

نيفين الكيلاني وزيرة
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فيتو

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء "بيت التراث"، والذي من المقرر أن يضم الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، وكذلك احتضان الفعاليات التراثية ومعارض الحرف التقليدية بالوزارة، والمزمع إطلاقه ضمن  احتفاء مصر بمرور عشرين عامًا على اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي  2003.

 

مجلس أمناء بيت التراث 

وجاء تشكيل مجلس أمناء  بيت التراث بمقره فى مركز الحرف اليدوية والتقليدية بالفسطاط، برئاسة الدكتورة نهلة إمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية،  بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، وعضوية الدكتور محمد السيد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية،  بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، الدكتور أحمد بهى الدين العساسي، أستاذ الأدب الشعبي، بكلية الآداب جامعة حلوان، الدكتور شريف شاهين، أستاذ المكتبات والمعلومات، بكلية الآداب جامعة القاهرة -والمشرف على قسم التراث والمخطوطات بمعهد البحوث والدراسات العربية-، الدكتور طارق صالح سعيد، عميد كلية الفنون والتصميم، بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الدكتورة فاطمة عبد العزيز، مدير الشؤون المتحفية، بمركز الطفل للحضارة والإبداع، م. هيثم جاد المولى، مدير مركز المعلومات بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب الصحفي محمد بغدادي،  الدكتور حنا نعيم، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي، بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور وليد قانوش، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور مصطفى شعبان الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية،  بأكاديمية الفنون، أمير نبيه تادرس، رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة.

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مهام مجلس أمناء بيت التراث 

ويختص المجلس بوضع استراتيجية عمل "بيت التراث" الذي سوف يحتوي على الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي، كما يعني بتطبيق إجراءات صون التراث بالحفظ والتوثيق والنقل والترويج وإعادة الإحياء.
ويعتبر إطلاق "بيت التراث" خطوة مهمة لتعزيز الوعي العام بقيم التراث الثقافي، وتعزيز التواصل والحوار داخل البلاد، ومع المجتمع الدولي، وتعزيز الجهود الوطنية لصون التراث الثقافي غير المادي، وتعميق فهم المجتمع لهذا التراث الغني بالقيم والعادات والممارسات التي تميز الشعب المصري.

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