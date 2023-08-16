وزيرة الثقافة تكرم الطفلة "حبيبة" الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"‏

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم ‏‏(١٥ عامًا)"، ‏الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية العالمية"، وذلك بحضور الدكتور ‏هشام عزمي، أمين عام ‏المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ‏رئيس المركز القومي لثقافة الطفل‎.‎



وزيرة الثقافة: رعاية الموهوبين أحد محاور عمل الوزارة

هنأت وزيرة الثقافة، الطالبة حبيبة، على حصولها على هذه الجائزة العالمية، ‏وحثتها على ‏الاستمرار في الإبداع والتميز، وأكدت أن الوزارة تقدم كافة أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع ‏والتنوير في ‏مصر‎.‎



وأضافت وزيرة الثقافة، أن رعاية الموهوبين والمبدعين هو أحد محاور عمل ‏الوزارة، وفق ‏رؤية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030‏‎" ‎، وتحرص ‏الوزارة على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا سواءً الملتحقين منهم بالمركز القومي ‏لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي ‏تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.‎ ‎

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الطفلة حبيبة محمد قطب

يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب، ‏هي إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، ‏واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث ‏سنوات، وتطورت إبداعاتها بسرعة ‏كبيرة، كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان ‏آخرها مسابقة "مهرجان ‏اليابان الدولي للفنون"، حيث تم دعوتها للسفر لليابان، كما فازت ‏بالمركز ‏الثالث على مستوى إفريقيا في مسابقة "حلمي"، التي أقامتها السفارة الصينية ‏على ‏مستوى دول التعاون الإفريقي للشباب الأفارقة، وفازت بمسابقة "سفير ‏الثقافة الصغير"، ‏وحصلت على لقب "سفير الثقافة الصغير" بدولة الصين، ‏وذلك بعد منافسة قوية، حيث تم ‏دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من ‏المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.‏