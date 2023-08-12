طفل يعثر على قطعة نقود عمرها 1800 عام
في صدفة غريبة تمكن طفل ألماني عمره لم يتجاوز الـ9 سنوات، من العثور على عملة معدنية رومانية عمرها 1800 عام أثناء اللعب بعد المدرسة في ولاية بريمن أصغر ولاية في ألمانيا.
العثور على قطعة نقود عمرها 1800 سنة
ومن جانبها أعلنت إدارة الآثار في ولاية بريمن، أن العملة "الدينار" الرومانية الفضية النادرة والتي ترجع إلى عصر الإمبراطور ماركوس أوريليوس، الذي كان يحكم في الفترة 161- 180 ميلادية، قد تم العثور عليها بالفعل الصيف الماضي وتم تقديمها للجمهور خلال مؤتمر صحفي مع الطفل "بيارن" الذي عثر عليها يوم الجمعة.
وفي السياق ذاته ذكرت أوتا هالي عالمة الآثار بولاية بريمن: "نعلم أن هذه العملة المعدنية هي شيء مميز هنا في بريمن".
وأكدت هالي أنه توجد قطعتان فقط من نفس النوع في بريمن، مشيرة إلى أن العملة تم العثور عليها في منطقة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية.
وأعربت هالي عن اعتقادها أنه إما أن تكون هذه العملة المعدنية تم الحصول عليها عن طريق التجارة أو أنها كانت مملوكة لأحد المرتزقة الرومان أو كانت هدية تذكارية احتفظ بها أحد المسافرين.
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