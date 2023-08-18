وفاة مؤدي المهرجانات «كلوشة»
توفي منذ قليل، مؤدي المهرجانات، كلوشة، وذلك بشكل مفاجئ، حسبما أعلن أصدقائه، والمشاركين في فرقته.
في هذا السياق، كتب أحد أصدقائه المقربين عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء والدوام لله تعالى وحده، اقسم بالله هتوحشني يا صحبي، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي".
وتابع: “والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون، بقلوب مؤمنه راضيين بقضاء الله وقدره، انتقل الى رحمة الله تعالى (كلوشه) ، والله ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وإنآ على فراقك لمحزونون، ولا نقول الا مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون”.
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