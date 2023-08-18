أوقاف الأقصر: بدء فعاليات القافلة الدعوية الموسعة بمساجد إدارة حاجر كومير

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية عن قيام الوزارة بتسيير قافلة دعوية موسعة بأوقاف الأقصر، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف حاجر كومير هذه القافلة الموسعة.

وقد شملت القافلة عقد اجتماع موسع مع أعضاء القافلة وقد حضر الاجتماع كلا من الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شئون القرآن الكريم بالمديرية والشيخ عبد الرحيم محمود محمد مدير إدارة أوقاف حاجر كومير.

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كما أعلن مدير المديرية عن قيام وزارة الأوقاف بتسيير قافلة دعوية موسعة بأوقاف الاقصر، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، والسادة الوعاظ بالأزهر الشريف، وعلى رأسهم قيادات الدعوة بالمديرية، على أن تستضيف مساجد إدارة أوقاف القرنة.

كما كشف عبد الدايم، عن تسيير قافلة دعوية موسعة من أوقاف الأقصر إلى مدينة أبو سمبل السياحية بمحافظة أسوان، وذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بالمديرية، ولمدة عشره أيام وذلك بقيادة الشيخ صلاح نور عبد العال مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، وتشمل أداء خطبة الجمعة وإلقاء الدروس الدينية.



وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن بدء العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 / 2023 حيث نجحت كلا من، إدارة أوقاف الزينية ببيع عدد 75 صكا بقيادة الشيخ عبد الرحيم محمد أحمد، إدارة أوقاف بندر الأقصر ببيع 71 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، إدارة أوقاف القرنة ببيع عدد 67 صكا بقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، إدارة أوقاف أصفون ببيع عدد 60 صكا بقيادة الشيخ ابراهيم سيد عبدالرحيم، إدارة أوقاف الطود ببيع عدد 40 صكا بقيادة الشيخ محمد عبد العزيز خضري، إدارة أوقاف إسنا ببيع عدد 30 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، إدارة أوقاف النمسا ببيع 25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلي أحمد، إدارة أوقاف أرمنت ببيع عدد 20 صكا بقياده الشيخ النوبي محمد حسان، إدارة أوقاف البياضية ببيع عدد 19 صكا بقيادة الشيخ محمد مصطفى، إدارة أوقاف كومير ببيع عدد 12 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد.

ومن الجدير بالذكر أن المديرية قد أعلنت منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر والتي بلغت في مجملها عدد 11 منفذا.