الجمعة 18 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

زيارة مفاجئة من زين العمر إلى منزل جورج وسوف

جورج وسوف، فيتو
جورج وسوف، فيتو

زار الفنان اللبناني زين العمر صديقه سلطان الطرب جورج وسوف في منزله، ووثق الثنائي أجواء لقائهما للجمهور عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الوسوف في الفيديو برفقة زين العمر، وهما يستمعان إلى أحدث إصدارات زين الفنيّة، وعلق سلطان الطرب على الفيديو بالقول "يا نيّالي بعودتك، فنان وصديق وفي وبتستاهل".

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وحظى المقطع المصور بتفاعل واسع بين نجوم الفن والمشاهير، وكذلك الجمهور، حيث علق الممثل السوري عابد فهد: "الحب كله والوفا والكرم"، وكتبت ورد الخال: "مبروك يا أحلى زين"، وعلق الفنان مازن المعظم: "مبروك صديقي".

وعاد زين العمر إلى الساحة الفنية بأغنية "يا نيّالي"، وقد حققت مليون مشاهدة بعد طرحها عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كتابة وسام الأمير وألحانه.

وعلق الكاتب والملحن وسام الأمير على الأغنية بعد الساعات الأولى من إصدارها، واصفًا إياها بـ "كاملة الأوصاف" أيقظت في مستمعيها الحنين، قائلًا إن الأغنية اللبنانية الجميلة كان قد فقدها الجميع.

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