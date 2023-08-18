الجمعة 18 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مصرع وإصابة 11 شخصا في حريق ضخم بأحد الفنادق في الصين

حريق في الصين، فيتو
حريق في الصين، فيتو

اندلع حريق ضخم بأحد الفنادق في محافظة ليبينج بمقاطعة قويتشو جنوب الصين، والذي تسبب في مقتل 9 أشخاص وإصابة اثنين أخرين

حريق ضخم في أحد الفنادق بالصين 

وفي السياق ذاته ذكرت السلطات  المحلية في الصين أن الحادثة وقعت في فندق ذو هيكل من الطوب والخرسانة في في بلدة تشاوشينج.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أنه تم إخماد الحريق فيما لا يزال التحقيق جاريًا لمعرفة أسباب الحادثة.

وفي مطلع العام الجاري اندلع حريق ضخم في فندق بشرق الصين وأسفر عن مقتل لقى 6 أشخاص وقالت صحيفة بكين تشينج نانباو الصينية، إن الحريق أسفر أيضا عن إصابة 28 شخصا.
واندلع الحريق في المبنى الذي يقع بضاحية ويتانج بسوتشو التي يقطنها نحو 12 مليون شخص في غرب شنغهاي، وهي أكثر مدينة مأهولة بالسكان في إقليم جيانجسو بالصين.

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واستغرق الأمر نحو ساعة لإخماد الحريق، الذي لم يتضح سببه على الفور.

وفي سياق متصل وقعت حادثة مروعة في الصين، حيث ألقت أم بطفلتها الرضيعة من الشرفة لحمايتها من حريق اندلع في المبنى الذي تسكن فيه.

حادث مروع في الصين أم تلقي بطفلتها من شرفة المنزل 

وتبلغ الطفلة الرضيعة ٦ أسابيع فقط، حيث أمسك عدد من الأشخاص بملاءات سرير، لمنع اصطدامها على الأرض، بعد أن ألقتها والدتها لإنقاذها من الحريق، الذي وقع في منطقة يونغجيا، في مدينة ونتشو، في مقاطعة تشجيانغ الصينية.

وفي هذا السياق قالت وسائل إعلام صينية محلية، إن الرضيعة نجت بعد أن ألقت والدتها بها من الشرفة، ونُقِلَت إلى المستشفى لفحصها، وكانت بصحة جيدة.

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الصين حريق فندق بمقاطعة قويتشو الفنادق في الصين

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