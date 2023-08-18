إعادة حفل كاسيت 90 على نطاق أوسع بموسم الرياض

أعرب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن سعادته الكبيرة بنجاح حفل كاسيت 90 بمدينة جدة، بمشاركة عدد من نجوم التسعينات، ومنهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسني ومحمد محيي وسيمون.

في هذا السياق، أعلن تركي آل الشيخ عن إعادة حفل كاسيت 90 على نطاق أوسع، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعيد بالنجاح الذي تحقق لحفلة كاسيت 90 التي أعادت ذكرياتنا الجميلة مع كوكبة رائعة من النجوم.. ونتيجة لهذا النجاح وتقديرًا لهؤلاء النجوم عمدت شركة بنشمارك بإعادة الحفل على نطاق أوسع في موسم الرياض.

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وتابع تركي آل الشيخ: بالإضافة للاستفادة من نجوم حفل أمس في حفلات أخرى فردية.. هيئة الترفيه داعمة للإبداع أينما كان.



ومن ناحية أخرى، أشعل محمد الحلو حفل كاسيت 90، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، فيما تعرض لهجوم من الجمهور المصري حينما غنى تتر مسلسل زيزينيا الشهير، للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، ومن ألحان الراحل الموسيقار عمار الشريعي، وغير كلمة في تتر المسلسل، حيث غنى (وعمار يا سعودية يا جميلة يا مارية) بدلا من (وعمار يا إسكندرية)، وهو ما عرضه للهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات لاذعة من الجمهور.